Ángel de Brito aseguró que Jesica Cirio y Martín Insaurralde se separaron tras 10 años juntos

Los rumores de separación entre Jesica Cirio y Martín Insaurralde vienen sonando fuerte desde hace tiempo, y si bien es cierto que la conductora de La Peña de Morfi desmintió las versiones de ruptura, Ángel de Brito acaba de confirmar que la separación es un hecho.

La modelo y el actual jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires terminaron su relación luego de 10 años, y fue el conductor de LAM el que brindó algunos detalles a través de sus redes sociales.

La historia de amor de Martín Insaurralde y Jésica Cirio. En la foto, ambos están junto a su pequeña hija Chloe.

Es común que en su cuenta de instagram, De Brito tenga un pequeño segmento que suele titular como “Ángel responde” y alí recibió la consulta de un usuario que decía: “¿Por qué no contaron la separación de Jésica Cirio?”. Ante esto, respondió: “Están separados pero por ahora no quieren hablar y no se saben los motivos”.

De Brito aseguró que Cirio e Insaurralde se separaron

Los rumores de separación de Cirio e Insaurralde vienen desde hace un tiempo

Días previos a la primera emisión del año de La Peña de Morfi, Jésica Cirio había explicado en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad que “con Martín hoy estamos laburando mucho, cada uno por su lado. Y sí es real que estamos con poco tiempo porque cada uno está concentrado en lo suyo, estamos yendo a pocos eventos y él está con el perfil muy bajo”.

El 9 de marzo, en una entrevista para Socios del espectáculo (El Trece), la conductora e influencer intentó sepultar las versiones que indicaban una separación definitiva y frente a las cámaras de este medio se refirió a su situación sentimental, donde expuso que está “bien y feliz”, y fue tajante al momento de referirse a los rumores de crisis: “No, chicos. Yo no paro, él no para. De hecho, la semana pasada llevamos a Chloe al jardín y nos sacamos una foto todos juntos”, expresó Cirio.

El saludo de Martín Insaurralde a Jesica Cirio

“Hay un momento en el que no le puedo exigir que tenga presencia donde no le gusta. Él elige”, agregó la modelo sobre la desaparición del funcionario de los medios de comunicación.