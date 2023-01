Nai Awada no tuvo piedad y sepultó en Twitter a Camila Homs

La novela entre Camila Homs y Rodrigo De Paul esta en momentos de acuerdos para que, de una vez por todas, ambos puedan hacer sus vidas y pongan en prioridad a los hijos que nacieron fruto del matrimonio que terminó meses antes del Mundial de Qatar.

Homs sigue siendo una de las personalidades más filosas del verano y todos los días tiene algo por lo cual ser noticia. Recientemente se sumó a los cruces con la joven. Naiara Awada, que sin filtros, buscó ponerla en su lugar desde la red social Twitter.

Awada lanzó un filoso tuit contra Camila Homs y la promoción que hizo a través de su cuenta de Instagram del lugar donde se sometió a una cirugía estética meses atrás. “La sin cerebro de Cami Homs sube un posteo con 800 K en Instagram, promocionando a las chicas ponerse siliconas en las tetas. No tengo nada en contra de eso pero ¿promocionarlo hermana? ¿Para sacarlo de arriba?”.

Nai Awada atacó en redes sociales a Camila Homs

Otros de los puntos que Nai Awada tocó fueron las consecuencias de estas operaciones: “Mil amigas mías se las sacaron porque es super malo”.

En el video que usó Cami Homs para promocionar al cirujano que la operó, explicó que siempre tuvo ciertas inseguridades con sus y que después de tener a sus dos hijos (Francesca y Bautista), escogió someterse a una operación para ponerse implantes.

VIDEO

Lo posteado por Homs le dio pie a Nai Awada para manifestar su preocupación por las modificaciones estéticas que se hacen algunas chicas en el rostro: “Necesito hablar de un tema: Qué carajo les pasa a las mujeres argentinas que ya desde muy chicas se hacen DE TODO en la cara ¿no se dan cuenta que es un espanto? ¿Soy yo? ¡Parecen todas iguales y muy horrible posta!”.

Al recibir un par de comentarios en contra, la sobrina de Mauricio Macri hizo una reflexión sobre lo expresado: “Hola amigos, me refería al PELIGRO de ponerse cosas en la cara y lo feo que es, no me parece saludable ni lindo. ¡Me gusta lo natural! Yo no me operé jamás de nada, antes me muero. No soy quien para opinar, pero sí a invitarlos a pensar sobre mas amor propio”.