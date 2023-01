Camila Homs se defendió luego de arengar contra Tini Stoessel en Año Nuevo: “Me arrepentí”

Camila Homs charló con los periodistas de Socios del espectáculo y dejó en claro cómo se siente luego de ver los videos que se viralizaron en Año Nuevo. Se trata de las imágenes donde se la ve arengando cánticos contra Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Camila Homs hablando con "Socios del espectáculo"

Cuando el periodista le consultó sobre lo que pasó en esa fiesta, la modeló reveló que no escuchaba ni entendía lo que las personas estaban gritando en ese momento. “Cuando escuché los audios me sentí mal, en el momento tenía un parlante al lado y juro que no escuchaba lo que gritaba la gente”, dijo.

Además, confesó que la gente opinó cosas malas sobre ella y que “medio que me mataron”. Aún así no se mostró para nada tensa y dejó atrás el momento asegurando que ya pasó el mal trago.

Luego de esto, Camila agregó: “Me arrepentí. Si estaba 100% sobria no lo decía. Es real que no escuchaba lo que decía la gente. Yo veía que arengaban y me sumé a eso”. Estas palabras fueron muy criticadas por los usuarios de las redes sociales que aseguraron que se contradecía al hablar del tema.

Para terminar, la blonda agradeció el apoyo de la gente: “Me quieren y lo agradezco un montón, se re nota el cariño de la gente, y es re lindo. Después en redes está la gente que te quiere y la gente que te mata. Yo, por suerte, me quedo con los comentarios positivos”.

Camila Homs habla sobre el video viral de Año Nuevo.

Se conoció el millonario acuerdo entre De Paul y Cami Homs

En medio de la escandalosa separación entre Camila Homs y Rodrigo De Paul, se dio a conocer la cifra millonaria a la que habrían llegado aunque el vínculo entre ellos está muy deteriorado.

Rodrigo De Paul y Cami Homs llegaron a un acuerdo económico.

Quien se encargó de revelar el acuerdo económico entre las celebridades fue Ángel De Brito: “Inicialmente, Camila había pedido 50 mil dólares por mes, todas las propiedades en Argentina, viajes pagos para llevar a los chicos a España, la flota de autos, que se le sponsoree un emprendimiento personal y una cuenta en Nueva York”.

Tras el intenso trabajo de abogados y familiares, se llegó a un acuerdo entre lo que uno pedía y el otro podía ofrecer. “Camila obtendrá el 10% del sueldo neto de Rodrigo de Paul como cuota mensual que equivale a 30 mil dólares por mes”.

Francesca, la hija de Rodrigo de Paul y Camila Homs

Además, en cuanto a bienes materiales, le corresponde poder disfrutar de: “Un departamento en el edificio SLS de Puerto Madero, una suite en el hotel que tiene ese mismo complejo de edificios, un departamento en el edificio Lumiere, una Land Rover en España y otro vehículo de la misma marca en Argentina y 150 mil dólares en una cuenta”.