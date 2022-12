Rodrigo de Paul lleva a la justicia los chats de amenazas en su denuncia a Camila Homs: “Merecés lo peor”

Se filtraron los chats por los cuales Rodrigo de Paul decidió iniciarle una denuncia a su expareja Camila Homs por amenazas contra él y su novia actual, Tini Stoessel.

En vivo en LAM (América), Ángel de Brito contó que tuvo acceso a los chats enviados por Homs y detalló uno de los mensajes que envió al deportista.

“Merecés lo peor vos, y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé como harás para ver a tus hijos”, empezó diciendo Homs.

El mensaje de Homs a de Paul

“Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo m***** que sos, más que por ser campeón del mundo”, agregó.

“Que (Tini) no se me cruce y no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí, te lo juro que no me conocés y no conocés a la gente que me rodea; así que cerrá bien el o…”, agregó Homs. Y cerró con la respuesta del jugador: “Sos la peor basura que conocí”.

Más chats entre de Paul y Homs

Además, el conductor explicó que, a diferencia de su pareja, Tini Stoessel aún no procedió legalmente.

Cabe aclarar que la medida cautelar pedida por De Paul puede impedir que su exmujer difunda información a los medios y también parar protege a sus hijos.

Hace algunas horas, Mauro Szeta, periodista especializado en judiciales, confirmó que el futbolista presentó los chats de amenazas ante la justicia.

🚨🗨️ LOS CHATS QUE PRESENTÓ RODRIGO DE PAUL EN LA JUSTICIA

- Forman parte del escrito presentado por su abogado

- Pidió volver a ser citado para reafirmar la denuncia y agregar más mensajes que considera amenazas

📲 Todos los mensajes, acá:https://t.co/uA0P5uuTrl pic.twitter.com/h0pB18ngo8 — Vía Szeta (@mauroszeta) December 30, 2022

La denuncia de Rodrigo de Paul a su expareja Camila Homs por amenazas

Terminado el Mundial de Qatar 2022, se reavivó la guerra entre Rodrigo De Paul y Camila Homs, quienes tras haber llegado a un acuerdo por lo económico y la custodia de sus dos hijos, volverán a la Justicia por la denuncia que le hizo el deportista a su ex, según Exitoina.

El periodista Agus Rey tuvo la primicia y contó en Twitter que el campeón del mundo tomó la determinante decisión de ir a la Justicia con Camila, luego de los fuertes dichos que tuvo con él y con su pareja: “Rodrigo de Paul denunció a Camila Homs y a su padre en la Justicia por amenazas hacia él y contra Tini”.

Homs con sus dos hijos (Instagram).

De igual manera, De Paul hizo otra denuncia que tuvo que ver con sus hijos, Francesca y Bautista: “Pidió protección para sus hijos”.

Y aseguró que tiene pruebas contundentes contra los Homs: “Tendría audios de WhatsApp amenazantes por parte de su ex, y chats de Camila contra Tini, por eso la cantante la bloqueó”.

Luego, Guido Záffora amplió la información en Intrusos y expresó: “Es una denuncia tremenda de parte de Rodrigo hacia Camila que va a cambiar la historia. Involucra directamente mensajes que le mandó Camila Homs a Rodrigo en las últimas horas. Además, hay otra denuncia que con respecto a los hijos”.

Tini y De Paul en un show de la cantante. (Instagram Rodrigo de Paul)

Además, el periodista contó: “Se cansó y le inició una demanda penal por amenazas y hostigamiento. Todo esto empieza por mensajes de WhatsApp, donde Camila Homs le empezó a mandar amenazas a Rodrigo De Paul. Cuando lee, él se preocupa mucho y empieza a llamar a su entorno (de Camila), y a sus abogados”.

“Hay una nueva medida cautelar para preservar a los hijos. Tiene que ver con no mostrarlos y no exponerlos”, agregó Záffora. “Las extorsiones vienen de que no pueda ver a los hijos y con lo que puede llegar a decir”, manifestó Maite Peñoñori.