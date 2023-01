Así eran Rodrigo de Paul y Camila Homs apenas se conocieron hace doce años

En Mañanísima, programa conducido por Carmen Barbieri, difundieron varias fotos de Camila Homs y Rodrigo de Paul apenas se conocieron y sorprendió con la diferencia con respecto a la actualidad.

Las fotos son de al menos una década (estuvieron juntos 12 años) y ambos lucen muy diferentes a cómo están hoy en día.

Cuando se conocieron, el mediocampista soñaba con llegar a primera en Racing y Camila esperaba trabajar como modelo.

La foto cuando apenas se conocieron

Tras tener dos hijos, Francesca de 4 años y Bautista de un año, ninguno pensó que su relación terminaría en los conflictivos términos en los que quedaron al día de hoy.

Con la llegada del dinero cada uno apostó por retoques estéticos, preparación física y marcas de diseñador.

Rodrigo se convirtió en un jugador europeo y ella, en una figura y referente reconocida en el mundo del fitness.

Rodrigo de Paul y Camila Homs, hace algunos años

Fotos de hace algunos años de ambos

La familia de Tini Stoessel está furiosa con Camila Homs

Rodrigo de Paul deberá enfrentarse a la familia de Tini Stoessel para calmarles la furia tras el video de Camila Homs.

En el clip, su expareja arenga al público que canta “Tini se la come, Cami se la da”. Y ahora, trascendió que Rodrigo tendría una reunión con sus suegros Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera para buscar que la relación no afecte la carrera de la cantante.

El periodista Juan Etchegoyen contó en Mitre que “lo que me dijeron es que no cayó nada bien en la familia Stoessel lo qué pasó. Las palabras que me contaban eran las siguientes: ‘vulgarmente desubicado’”.

“También me comentaron allegados a la flia que no les sorprendió el gesto de la ex de Rodrigo, sobre todo en medio del caos que hay después de la denuncia que trascendió en los medios”, agregó.

“Por otro lado, les cuento que a la familia de Tini no le gusta nada lo que ocurre. Yo tengo la información de que ellos están incómodos con todo lo qué pasa”, insistió.

“Tini nunca protagonizó escándalos, es la primera vez que la vemos en estas situaciones y quedó expuesta porque no la cuidaron”, cerró Etchegoyen.