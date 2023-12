Camila Homs adora el verano y lo demostró con una bikini naranja en Instagram

A pocos días de Navidad y a más de una semana del fin de año 2023, Camila Homs ha logrado levantarse y vivir sus días intentando esquivar las preocupaciones. Todos sus detalles diarios los muestra en su cuenta de Instagram.

La foto de Camila que enamoró a José.

La modelo fue parte del Bailando 2023 y lo dio todo sobre la pista de baile, pero tuvo que poner a sus hijos como prioridad y decidió dejar el certamen. Esta posibilidad se la pudo dar debido a que, además de competir en ese programa de televisión, también tiene otros trabajos como es el de influencer en las redes sociales.

Camila Homs y su último look para el Bailando 2023.

No hay día en que la ex novia de Rodrigo de Paul no comparta contenido y esta vez logró hacerlo a través de imágenes que subieron la temperatura del verano aún más. Frente a la cámara y sentada a la orilla de una piscina, Camila dejó ver una de sus bikinis favoritas en color naranja y con formato de triangulitos.

Camila Homs y su bikini naranja verniega / Instagram

“Verano te amo”, sumó a la imagen y luego compartió un video con uno de sus hijos jugando en el mismo lugar.

Indudablemente, la blonda ha logrado destacarse dentro de la farándula argentina y luego de la relación que tuvo con el jugador de la Selección Argentina seguirá estando entre las personalidades más importantes de estos últimos años.

De calza y top, Camila Homs lo dio todo en una sesión de fotos muy deportiva

En Instagram, Cami comparte no solo su rutina diaria y su faceta como modelo, sino también su papel como madre, todo ello acompañado de sus impresionantes atuendos.

Camila Homs en ropa deportiva.

Para esta ocasión, demostró que es una de las modelos más buscadas por diversas marcas de indumentaria y lo dio todo en las mejores fotos que le podían sacar. Primero con un conjunto de top y calza en color fucsia y con detalles negros.

Camila Homs en ropa deportiva.

Por otro lado, en videos y fotos se la vio posar con otro conjunto muy hermoso que resaltó sus curvas. Se trató de otro top y calza, pero esta vez en color verde militar y con detalles muy llamativos en color verde fluorescente.

Seguí leyendo