Camila Homs vende su ropa y calzado usado en una feria americana: los irrisorios precios

Camila Homs sorprendió al contar a través de sus redes sociales que se suma a la tendencia de las ferias americanas o moda circular, como también se lo conoce. La modelo reveló que venderá ropa, calzado y accesorios que ya no usa y le llovieron las consultas de sus seguidores.

La ex de Rodrigo de Paul no es la primera famosa que comercializa con las prendas que dejó de usar, ya que desde hace tiempo muchas ofrecen vestidos, pantalones, blusas, sacos, etc. a través de una plataforma web muy conocida. Sin embargo, es de las primeras que hace público una feria americana.

Camila Homs venderá su ropa en una feria americana.

La modelo decidió hacer dinero con muchas de las prendas que se compró mientras vivía en el exterior con De Paul. Por lo que, quienes asistan este sábado a Puerto Madero, de 12 a 20, podrán adquirir camperas de jean, buzos, remeras, carteras y vestidos de primeras marcas y a precios accesibles.

En las imágenes que publicó en sus historias se pudo ver que tiene ropa de marcas como Moschino y Zara, que estarán disponibles en la feria “Vintage Room by Cami Homs & Boho”.

“Me están preguntando por los talles... lógicamente que es mi ropa, pero traté de separar lo que se adapte a diferentes cuerpos. Tengo cosas oversize y muchas prensas que se pueden adaptar si sos M, S o L”, reveló ante las reiteradas consultas.

También comentó que habrá zapatos que no los publicó, pero que separó para llevar a la feria. “Yo calzo 39, como para que sepan”, dijo al respecto y aclaró que los precios van a ir desde los 5 mil pesos.

Cami Homs encantó con su conjunto deportivo total black

Camila Homs hizo alarde de su estilo y figura en Instagram al compartir sus sensacionales fotos en las que luce un conjunto deportivo de color negro.

Con actitud segura y confiada, la modelo mostró su delantera y piernas esculpidas en una sesión de fotos que no pasó desapercibida para sus seguidores.

La elección de atuendo deportivo y su postura desafiante hicieron que estas imágenes fueran todo un éxito, destacando la dedicación de Camila tanto en el fitness como en el mundo de la moda.

