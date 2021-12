Nai Awada anunció que se retira de la actuación, aunque más tarde lo desmintió

Nai Awada anunció que tras el último casting por el que recibió un rechazo dejará la actuación. La joven contó en sus redes sociales que hizo una prueba para hacer de la hija de su papá, Alejandro Awada, en una ficción, pero no quedó.

“Mis últimos dos fracasos”, arrancó diciendo en un tuit que llamó la atención de sus seguidores. “Hice casting para (lean bien, eh) HIJA DE MI PAPÁ en ficción y no quedé. Listo, retirada de la actuación, Y la segunda haberme comido dos potes de franui”, terminó la actriz.

El mensaje tuvo mucha repercusión en las redes y recibió muchos mensajes de aliento, aunque también recibió varios comentarios negativos. Pero, Nai Awada aseguró que este paso tragicómico le afectó en el ego.

Todo era una mentira

En medio de todo el revuelo que causó el anuncio de Nai, la actriz lanzó un nuevo tweet que resultó llamar aún más la atención.

Más tarde la joven anunciaría que se trataba de un chiste y que un “no” es insuficiente para dejarla fuera de su rol de actriz.

“Jajajajaja chicos claramente es humor! Tengo dos pelis increíbles para este año que ni empezó aun. Asiq estoy muy manijaaaa JAMÁS dejare de actuar por un NO!”, escribió la sobrina de Juliana Awada.

De todas formas, la actriz dio a entender que no consiguió el papel para interpretar a la hija de su padre.

Fue acto seguido que publicó otro post donde escribió: “Ahora … la pregunta es y SE PICA quieren saber quién SI quedo para hacer de la hija de mi papá ? Por que ahí fue tipo OH MY GOD desmayada descompuesta Like si sos una mostra mediática y queres saber”

La relación con su tía Juliana Awada

La joven rompió en llanto cuando participó del programa Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri. Fue en ese momento donde la joven contó cómo es su relación hoy con la esposa del ex presidente Mauricio Macri.

“Yo no era kirchnerista, tenía 23 años y un día me levanté y mi tía Ju era primera dama y mi papá, a quien le mandamos un beso, sí... Siempre fue muy de la política y yo no sabía nada de política: uno cuando es chico sigue lo que le dicen los padres...”.

“Me re prendía en todos los escándalos, pero no sabés lo que sufrí en esa época... Era muy chica, ahí fue que tuve mi primer ataque de pánico e hice un corte de las redes”, contó.

La joven contó que hace un año charló con Juliana por teléfono y quebró en llanto. “Recién hace un año hablamos por teléfono y me largué a llorar, me pongo re sensible con estos temas, perdón, vine re sensible; yo soy re llorona igual. Lloro por todo, me hablas de mi familia y me quiebro, es como que me agarraste en un momento sensible. Esta soy yo, yo soy así”, dijo emocionada.

Y reveló por qué sintió la necesidad de llamarla: “No podía seguir mandando mensajes por WhatsApp, me temblaba la mano porque ella no me venía contestando. Yo me puse a llorar apenas escuché su voz. No estuvo bueno lo que hice, yo sé lo que ella sufrió. Por eso, cuando me hablan me pongo a llorar; sé que ella sufrió con esto. La necesitaba en mi vida”.

Antes de cerrar, remarcó que es “sanador” haberse amigado con su tía. “Fue muy sanador para mí, hablamos de vuelta hace una semana. Es una muy buena persona, yo tengo como 4 o 5 tías, pero Daniel, hermano de mi papá, y Juliana eran como mis tíos preferidos; me iba de viaje con ellos y todo”, cerró, agradecida.