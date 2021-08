Nai Awada se sintió opacada por Messi y abandonó en vivo el piso de “A la tarde”

Lejos de los medios y con un perfil más bajo que de costumbre, Nai Awada fue invitada al nuevo programa de América “A La Tarde” y se molestó tanto que sin aviso previo se levantó y se fue.

La primicia del jueves fue sin duda la salida de Lionel Messi del Barcelona y, por este motivo, la conductora se mantuvo largo rato en comunicación con un periodista que estaba en España.

Molesta por la espera, la mediática dejó el estudio pero no advirtió que el micrófono aún estaba abierto y los televidentes pudieron escuchar el enojo de la actriz.

“Todo bien, pero me voy. No, no, no. Me voy. No puedo esperar”, se escuchó decir a la invitada quien también se enojó porque no la despidieron.

Luego en sus redes Nai realizó su descargo y escribió: “Es la primera vez que me levanto y me voy de un lugar. Trabajé muchísimo en @AmericaTV pero hacerme esperar una hora con situación de pandemia para una nota en piso sin que nadie siquiera venga a pedirme disculpas es una falta absoluta de respeto hacia mi. Así estamos”, afirmo Nai Awada en Twitter.

“No entienden la bronca que tengo ni perdón me pidieron”, finalizó.