Karina Mazzocco le contestó a Nai Awada tras marcharse de su programa: “Lamento mucho si no pudo esperar”

Luego de sentirse opacada por el revuelo que generó la salida de Messi del Barcelona, Nai Awada se cansó y abandonó en vivo el piso de “A la tarde” el pasado viernes.

En su cuenta de Twitter, la influencer expresó su malestar por la cantidad de tiempo que tuvo que esperar: “Es la primera vez que me levanto y me voy de un lugar. Hacerme esperar una hora con situación d pandemia para una nota en piso sin que nadie siquiera venga a pedirme disculpas es una falta absoluta de respeto hacia mi. Así estamos”, expresó Awada.

Ante este suceso, Karina Mazzocco le contestó a la mediática y puso paños fríos en el asunto: “A veces pasa, a todos nos ha pasado de esperar que es un embole pero es así. Nada personal con ella, estaba todo bárbaro y habíamos armado el programa para hablar con ella”, expresó la conductora en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes por las redes sociales de Radio Mitre).

“No tengo ninguna explicación que dar al respecto, solo comentarte que ella estaba invitada y lamento mucho si no pudo esperar”, afirmó Mazzocco, cerrando el tema.

Por su parte, Nai se prepara para conducir un programa de cocina en Net TV, que podría estrenarse en los próximos meses. “Van a haber un montón de ‘Nai recetas’, vamos a cocinar y vamos a divertirnos y los voy a acompañar en sus casas”, afirmó a través de sus redes sociales.

“Yo en pandemia me reinventé y empecé a hacer recetas de cocina. Y por eso vino esta propuesta. Volví a mis raíces que es la cocina, que a mi me encanta y me hace bien, y cuando uno está bajon vuelve a las raíces y a lo que lo conecta con lo familiar”, dijo la actriz acerca de de este proyecto y concluyó: “El programa va a tener invitados y voy a estar sola, no voy a tener un equipo. Será los fines de semana, todavía se está definiendo el horario, va a salir grabado”.