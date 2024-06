El hijo de Natacha Jaitt relató por primera vez lo que ella le dijo el día en que murió: “Fui el último que la vio”

El hijo de Natacha Jaitt rompió el silencio por primera vez en televisión y reveló detalles sobre la última conversación que mantuvo con su madre el día de su muerte. A cinco años del trágico evento ocurrido el 23 de febrero de 2019, Valentino Jaitt, que entonces tenía solo 13 años, compartió su emotivo relato en el programa “A la tarde” conducido por Karina Mazzocco.

“El duelo nunca lo completé porque es imposible completarlo. Tengo a todos mis amigos que tienen a sus padres y yo no tengo a los míos, está esa falta. Me pongo a llorar cuando veo que hay familias unidas”, comienza el joven en la entrevista.

Valentino recordó que fue la última persona con la que Natacha se comunicó antes de fallecer. La conversación, que tuvo lugar alrededor de las 12 de la noche, reflejaba una suerte de premonición de lo que vendría.

“Esa noche fatídica yo hablé con ella antes de que...”, comenzó el relato joven. “Fui el último que la vi. Yo había llegado a la casa de mi amigo y antes de salir me había dicho: ‘Yo voy a ir a trabajar, pasa la noche en la casa de Gonzalo y avísame cuando llegues. No te olvides’. Y me olvidé. Entonces en un momento pensé en mi mamá, me fijé en el celular y me estaba cagando a pedos: ‘Valentino, acordate que me tenés que avisar porque me preocupo’”, contó Valentino la conversación que tuvo con su madre antes de su muerte.

El joven continuó: “Le dije: ‘Perdón mami, estoy con Gonza. La estamos pasando bien’. A lo que ella me responde: ‘Bueno, cuidate. Nos vemos mañana. Te amo’”. Este último intercambio de mensajes ocurrió mientras Natacha se dirigía a un lugar en la localidad de Tigre, donde lamentablemente encontró la muerte.

Valentino también mencionó que su hermana fue una de las últimas personas con las que Natacha habló esa noche, aunque no estaba seguro de los detalles de su conversación. La policía científica registró estos últimos movimientos del celular de Natacha, añadiendo más detalles a la aún trágica muerte de la mediática.