Pamela David debe definir su futuro en la televisión: ya se supo quién la puede reemplazar

Nadie tiene una esfera mágica o sabe que pasara en el futuro, pero los rumores existen y más si se habla de figuras como Pamela David. Desde hace ya varias semanas se viene hablando de que la morocha terminará con su ciclo Desayuno Americano, el cual se emite todas las mañanas a través de la pantalla de América TV.

Si bien fue la propia conductora y modelo la que se encargó de desmentir su salida, algunas voces aseguran que estaría pensando dar un paso al costado, y desde la señal ya empiezan a analizar quién podría ser su reemplazo.

La conductora podría dejar su programa y ya se conoce a su supuesta reemplazante.

Fue Marina Calabró quien se refirió a este tema al aire de “Lanata Sin Filtro”, el programa radial que encabeza Jorge Lanata en Radio Mitre.

Allí, dejó a todos con la boca abierta al revelar que actualmente se está pensando en otra de las grandes figuras del canal, quién en el verano no trabaja por disposición del canal. “¿Karinita Mazzocco por Pamela David en las mañanas de América TV?”, interrogó.

“Recuerdan que dijimos que Pamela no estaba del todo convencida de hacer la temporada 2024, es por una cuestión personal. Entonces… alguien del riñón decisor me dijo que no querían perder a Karina Mazzocco, que el programa se descontinúa en enero y febrero pero que no la quieren perder”, agregó Calabró.

Además, la hermana de Iliana Calabró completó su información halagando a Mazzocco y su trabajo previo: “Creció mucho, cumplió siempre, jamás trajo quejas ni problemas. Ella es un encanto de persona, me dijeron que es parte del equipo de talento y saben que si queda libre la contratan de enfrente a los cinco minutos”,

Finalmente, se supo que “en el caso de que Pamela David decidiera dar por concluido con su ciclo Desayuno Americano, una de las opciones es que la vuelta de Karina Mazzocco no sea en las tardes, sino en la mañana”, sentenció dejando a todos expectantes con lo que puede llegar a concretarse en las semanas entrantes.

