Pamela David se hizo viral por su comentario sobre la emisión monetaria: “Es para darle a los pobres”

Este jueves Pamela David fue tendencia en las redes sociales por un intercambio con el economista Julián Yosovitch. Ocurrió durante el programa Desayuno Americano, que la modelo conduce por canal América.

En ese momento estaban hablando del aumento de precios y lo que podría llegar a ocurrir la semana que viene tras la asunción del presidente electo Javier Milei.

“El problema es que los pesos pierden valor contra los bienes y servicios vía inflación, y contra el dólar vía devaluación”, explicó el especialista en finanzas.

“Si tenés muchos pesos y permanentemente emitís descontroladamente como hizo este gobierno durante toda la gestión, tiene sentido que pierda valor tan rápido el valor del peso”, continuó.

Fue entonces cuando la conductora lo interrumpió y manifestó que no estaba de acuerdo con sus declaraciones. “Perdón, te hago una pausa ahí. Si vos emitís es para darle a la gente que más lo necesita”, expresó.

“Esa gente existe, vive, y se va a quedar sin tener para comer si no le seguís dando. No, no coincido”, dijo ella. A lo que el economista le retrucó: “No se trata de coincidir, son datos de la realidad”.

No obstante, David siguió con su postura y dijo que la emisión es la forma que tiene el Estado para estar presente. La postura de David generó incomodidad en el economista, ya que no quiso escuchar sus argumentos. “Pero no importa, la gente lo necesita, se muere de hambre”, concluyó.

Qué dijeron los usuarios sobre la respuesta de Pamela David

El comentario de Pamela David sobre la emisión monetarias generó una catarata de mensajes en las redes sociales. Muchos usuarios consideraron que habló desde la ignorancia y también se sorprendieron por la reacción del panel.

El comentario de Pamela David sobre la emisión monetarias generó una catarata de mensajes en las redes sociales - X

En pocas horas el nombre de la modelo, que saltó a la fama tras participar en un reality show, se volvió tendencia en las redes sociales. Incluso hubo memes en relación a su intervención.

El comentario de Pamela David sobre la emisión monetarias generó una catarata de mensajes en las redes sociales - X

Esta no es la primera vez que Pamela David es tendencia. Este año la conductora ha sido muy activa en sus redes sociales y, durante la campaña presidencial, se mostró a favor de Sergio Massa.

El comentario de Pamela David sobre la emisión monetarias generó una catarata de mensajes en las redes sociales - X

De hecho, el domingo que se votó el balotaje la conductora publicó un tweet que generó revuelo. “Anoche cené con Sergio Massa. De ser presidente electo, su ministro de Economía será Horacio Rodríguez Larreta”, afirmó.

El comentario de Pamela David sobre la emisión monetarias generó una catarata de mensajes en las redes sociales - X

Pocas horas después, el propio Larreta se encargó de desmentir los dichos de David. Antes de que terminara el día, David volvió a hacer un posteo que se viralizó en redes.

El comentario de Pamela David sobre la emisión monetarias generó una catarata de mensajes en las redes sociales - X

“Deseo con el corazón que sea el más mentiroso de los presidentes electos y no cumpla con nada de lo que prometió”, escribió la conductora de Desayuno Americano en relación al triunfo de Javier Milei.

Seguí leyendo