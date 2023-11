“No le deseo el mal al país”: Pamela David salió a defender sus declaraciones tras el triunfo de Javier Milei

Pamela David salió a aclarar sus dichos y aseguró que ella no le desea el mal al país, luego de que el candidato que ella apoyaba no ganara las elecciones. Y es que la conductora de “Desayuno Americano” venía desde hace un tiempo militando a favor de Sergio Massa.

Pamela David salió a aclarar sus dichos sobre Javier Milei

“NOOOOO!!! NO LE DESEO EL MAL AL PAÍS, solo me preocupan las promesas de campaña. La gente se expresó de manera contundente. Al nuevo presidente hay que acompañarlo, que la democracia es esto, dejar que el pueblo se exprese y se expresó de esta manera. La transición debe ser en paz , la nueva oposición o como le quieran llamar debe aportar tranquilidad , no nos entre una sola división más. Esa Utopía que es la Unidad Nacional se puede dar, acompañando , aún sin ser gobierno. Somos muchos los que vamos a seguir soñando con un país más justo con memoria, verdad y justicia. Y por supuesto una verdadera justicia social”, escribió Pamela David en la red social X.

Pamela David salió a aclarar sus dichos sobre Javier Milei

La conductora salió a aclarar su posición, después de que el youtuber e instagramer conocido como “El laucha”, la acusara de desearle el mal al país. Esto se dio luego de que David, tras conocerse el triunfo de Javier Milei, escribió en sus redes: “Deseo con el corazón que sea el más mentiroso de los presidentes electos y no cumpla con nada de lo que prometió”.

El mensaje de Pamela David tras el triunfo de Milei

El apoyo de Pamela David a Sergio Massa

La conductora de América y esposa de Daniel Vila, viene militando desde hace rato al candidato de Unión por la Patria. Uno de los primeros tuits, y que también generó polémica, fue cuando subió el meme que dice: “cuando te digan ‘Massa es parte de este gobierno que no pudo parar la inflación’ recordales que Scaloni era parte del cuerpo técnico de Sampaoli”.

Pamela David salió a bancar a Massa en la campaña

Con esa analogía deportiva, David intentaba despegar a Massa del actual gobierno saliente, algo que el candidato intentó de todas maneras, invisibilizando a Alberto Fernández, Cristina, Néstor o cualquier referencia justicialista o kirchnerista en su campaña.

