“Pugliese Argentino”: Así celebró Andrés Calamaro el triunfo de Javier Milei

Estas elecciones presidenciales son las que más “ruido” han generado en los 40 años de democracia. La campaña generó posiciones a favor y en contra, y los famosos fueron los primeros en pronunciarse. Hace unos días, Andrés Calamaro movió las redes sociales al pronunciarse a favor de Javier Milei, cuando muchos artistas afines al kirchnerismo hicieron lo propio con el Ministro candidato, Sergio Massa.

Ahora, tras el triunfo del libertario en las últimas elecciones de este domingo, el músico volvió al pronunciarse y celebró el resultado. “Pugliese Argentina. Vamos al futuro con alegría y las ilusiones intactas. Eligieron los humildes y los trabajadores en todo el país. Basta de ingenuidad y cinismo, de hipocresía y demagogia. Ni yanquis ni marxistas, ni fascistas ni meados. Somos tantos hermanos que no los puedo contar y la chica más hermosa que se llama libertad”, arrancó escribiendo Calamaro en su cuenta de Instagram junto a una foto de Osvaldo Pugliese, a quien se le atribuye traer buena suerte si se lo nombra tres veces.

Calamaro celebró el triunfo del libertario con un fuerte mensaje

“Music is the best. Argentina somos todos. Argentina soy yo. Felicitamos al presidente electo Javier y le deseamos lo mejor al comando de nuestro país. Viva la patria. Dignos en las derrotas y los empates”, cerró el autor de temas como Flaca o Loco.

El artista, por el hate que recibió después de su último posteo, decidió cerrar los comentarios de sus publicaciones, así que la gente no pudo pronunciarse, ni a favor, ni en contra.

Qué había dicho Calamaro sobre Milei

Días atrás, Calamaro se pronunció a favor de Javier Milei “El cambio por el cambio mismo es una opción que tiene sentido en nuestro país… Como la realidad dista de ser perfecta (es más bien todo lo contrario) es entonces cuando un cambio tiene sentido y resulta en una opción deseada. Los opositores del cambio no son oposición, aunque tampoco ven con buenos ojos al candidato del ‘no cambio’, solo suponen o dan a entender que es un mal menor, agitando el miedo a ‘perder derechos’ o privilegio”, sostuvo el músico en su cuenta de Instagram.

Andrés Calamaro se pronunció a favor de Javier Milei de cara al balotaje. Gentileza: Captura Instagram/a_calamaro.

“No tengo intereses en juego pero soy residente en Argentina y pago impuestos. El SIDE y el AFIP operan juntos en una suerte de mafia extorsiva, esto ocupa las portadas de los periódicos ahora mismo. Claro que me conviene no decir nada. Puedo ser cínico y demagogo y agitar el miedo a la vuelta de la dictadura o la pérdida de derechos pero sería cinco y mentiroso. Es imposible que vuelva una dictadura por varios motivos, Estados Unidos y los partidos gobernantes fueron socios de las dictaduras y depende de ellos”, sostuvo con contundencia.

