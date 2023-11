La chicana de la novia de Larreta a Pamela David luego de que dijera que sería el ministro de Economía de Massa

En la mañana de hoy, en el contexto de balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, surgió una inesperada polémica en las redes que involucra al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y dos mujeres: Pamela David y Milagros Maylin.

Pamela David, conductora de América TV y pareja de Daniel Vila, quien expresó su apoyo a Massa, utilizó su cuenta de Twitter durante la veda electoral para anunciar una información sorprendente. A través de su perfil en la red social X, antes conocida como Twitter, la modelo dijo que si Massa gana el balotaje nombrará a Horacio Rodríguez Larreta en la cartera de Economía.

Además, la conductora reveló que la noche previa a las elecciones, Massa cenó con Vila, evidenciando la estrecha relación entre ambos, una conexión que Massa había intentado ocultar previamente, negando tener amigos en el mundo empresarial.

“Anoche comí con Sergio Massa. De ser el presidente electo, su ministro de economía será Horacio Rodríguez Larreta”, escribió Pamela, rompiendo la monotonía del día de balotaje.

Sin embargo, Larreta desmintió la afirmación poco después de emitir su voto en la Facultad de Derecho: “No voy a ser ministro de Massa. No hay nada de eso. Ya dije que no es cierto”, dijo enérgicamente. “Siempre he sido, soy y seré de Juntos por el Cambio y siempre voy a trabajar por la unidad de Juntos por el Cambio y lo voy a seguir haciendo”, agregó.

LA PICANTE RESPUESTA DE MILAGROS MAYLIN

La respuesta más destacada llegó de Milagros Maylin, la pareja de Larreta, quien, a través de Instagram, compartió una chicana picante en respuesta a Pamela David: “Anoche comí con Horacio. Me contó que jamás será parte de un gobierno kirchnerista. Milanesas con puré, como casi siempre”.

