Ya tuvo su primera negativa: Marina Calabró rechazó ser parte del gobierno de Javier Milei

En las últimas horas trascendió que Marina Calabró habría rechazado la propuesta del futuro mandatario de los argentinos, Javier Milei.

El economista de ultraderecha llevará las riendas del país por los próximos cuatro años y necesita gente de confianza para cada puesto. Es por eso, que acudió, como ya hizo a rostros poco conocidos dentro de la política para su equipo.

Una de ellas fue Marina Calabró, que fue llamada por Karina, la hermana del político libertario, para ocupar el cargo de vocera presidencial. Sin embargo, la periodista lo pensó y agradeció la propuesta, pero la rechazó.

Fue Ángel de Brito quien contó a través de su cuenta de X la propuesta que la hermana de Iliana Calabró recibió. “Marina Calabró rechazó la propuesta de ser vocera presidencial de #Milei Ayer, se reunió post #LAM para agradecer y rechazar la propuesta”, escribió.

Otro de los periodistas que dio información fue Eduardo Feinmann, que reveló que efectivamente fue Karina Milei quien se comunicó con Marina para ofrecerle el flamante puesto. “Recibió un llamado del presidente electo el domingo a la noche, cerca de la madrugada, y el lunes a la mañana”.

El conductor sumó que, además de pensarlo, Marina Calabró habría llamado a algunas personas para comentarle la propuesta y evaluarla.

“Y ella dijo: ‘Dejame pensarlo’. Estaría pensándolo. Es más, habría hecho algunas llamadas a gente amiga para preguntarle ‘¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué hago, acepto o no acepto la vocería del presidente Milei?”, describió Feinmann.

Luego de lanzar más datos sobre la compañera de Jorge Lanata, aseguró que las opiniones sobre ella están divididas y remarcó para algunos es una profesional “muy prestigiosa” y para otros “medio pelo”.

