Marina Calabró fue consultada sobre toda la polémica del Bailando 2023 y fulminó a Marcelo Tinelli

Marina Calabró nuevamente es tendencia en redes sociales, luego de lanzar duras declaraciones contra Marcelo Tinelli. En diálogo con Socios del Espectáculos, la periodista opinó sobre todo lo que está pasando en relación con el Bailando 2023.

Cabe recordar que hace unos días, a través de diferentes medios masivos de comunicación, trascendió la información la productora a cargo de la próxima edición del programa de baile forzaría retiros voluntarios de algunos de sus empleados.

Durante una nota con el programa Socios del Espectáculo, emitido en El Trece, Calabró salió a hablar sobre diferentes polémicas que rodean al próximo Bailando y a su conductor, Marcelo Tinelli.

Cuando fue consultada de por qué se estiró la fecha de estreno del concurso de baile, Marina respondió: “Ahora dice 4 de septiembre, cuenta regresiva, ya a esta altura no le quiero porfiar más... Para mí no llega, pero si lo hace, mejor, en buena hora. Qué arranque así la gente comienza a cobrar”.

Posteriormente, la periodista continuó: “Que revise lo de los retiros voluntarios que son forzosos, porque me parece que es grave. Yo creo que hay que ser prolijos y creo que él no ha sido ni prolijo ni humano en este caso”.

Luego, Marina hizo mención a que tuvo acceso a mensajes de supuestos trabajadores de la empresa que la contactaron para contarle la situación. Según ella misma contó, son palabras muy fuertes y quién lo escuche, se le “caen las lágrimas”.

Además, agregado a esto, consideró que todo lo que está pasando con Ideas del Sur - La Flia, son considerados como despidos “encubiertos”. Por última, se mostró muy preocupada por la situación y pidió soluciones para evitar que hayan afectados.

Marina Calabró redobló la apuesta y apuntó contra Florencia Peña con fuertes declaraciones

Marina Calabró dio de qué hablar en redes sociales, luego lanzar fuertes declaraciones en el programa “Lanata sin filtros” contra Florencia Peña. Esta respuesta se dio luego de que la actriz opinara que la periodista trabaja a partir y con maldad.

Cuando Jorge Lanata le consultó sobre los dichos de la humorista argentina, la presentadora de televisión dijo: “Puede ser que me conozca bien. No se olvide que fuimos al colegio juntas... Creo que no se recibió”.

