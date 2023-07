Marina Calabró cruzó duro a Jorge Lanata por hablar de la salud de Wanda Nara sin un parte oficial

Jorge Lanata generó polémica en las últimas horas porque fue el único del medio que habló de un supuesto diagnóstico certero de la salud de Wanda Nara. El periodista aseguró en “Lanata sin filtro”, el programa que conduce por radio Mitre que la empresaria tiene leucemia y automáticamente le llovieron las críticas.

La primera persona en cruzarlo fue Marina Calabró, quien es una de las columnistas de su programa. La periodista le hizo saber al aire que no estaba de acuerdo con su accionar, ya que si muchos se habían llamado al silencio es porque aún nadie de la familia se había referido sobre el tema.

“La salud de Wanda Nara. Hay un tema con esto que es que mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista, desde hace un tiempo, les voy a contar qué hice”, arrancó a explicar Lanata en horas de la mañana de este viernes.

“Hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entienden por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo. Lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia”, afirmó.

Marina Calabró fue tajante con Jorge Lanata

Luego, el conductor le cedió la palabra a Marina Calabró, ya que es la persona encargada de las noticias del espectáculo en su programa y ella lo cruzó. Fiel a su estilo, la comunicadora le dejó en claro su postura frente a las declaraciones sobre la salud de la conductora de Masterchef y fue tajante.

“Vos hablabas del corporativismo, del periodismo del espectáculo. En lo personal, y es una posición que no tenés por qué compartir, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero parte oficial o voz directa de la familia autorizando”, comenzó Calabró su descargo.

“Entiendo que hay cuestiones muy sensibles involucradas, me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad, es mi posición, y mi límite. Yo, si no hay parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a transmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme”, remarcó.

“Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última y no primera. Pero es una posición personal”, sentenció. A lo que Lanata acotó que no lo hacía por la primicia, sino amparado en su rol como periodista.

