Andrés Nara y su esposa, Alicia Barbasola, protagonizaron una escandalosa sesión de fotos al desnudo

Andrés Nara, el padre de Zaira y Wanda Nara, portagonizó una picante sesión de fotos junto a su esposa, la artista Alicia Barbasola. La pareja aceptó posar al desnudo para una campaña en Chile por la cual, según ellos mismos contaron, recibieron muy buen dinero.

Horas antes de que se sepa sobre la internación de Wanda Nara, se viralizaron algunas de las imágenes con las que Andrés y su esposa levantaron la temperatura. El miércoles, ambos fueron como invitados al piso de Intrusos y allí habían advertido que sus fotos saldrían a la luz.

La propia artista fue quien avisó a través de sus redes que algunas de las fotos de la producción que protagonizó junto a su marido ya estaban circulando por la web y que sus amigas las habían visto por televisión.

Andrés Nara y Alicia Barbasola en una producción subida de tono.

“Ya salieron las fotos para la campaña de Chile”, anunció en una historia que subió a su cuenta de Instagram. Y añadió, entre risas: “Me avisaron mis amigas las vieron en televisión”.

Andrés Nara no descartó unirse a Onlyfans con su esposa

En Mañanísima, programa que conducte Carmen Barbieri, mostraron las fotos que se tomaron el padre de las mediáticas y su pareja. “Están los dos re entrenados, se nota que van al gimnasio”, dijo Estefi Barardi y le dio el pie a Andrés Nara.

“Estamos en forma. Ella desde siempre y yo tengo que estar al lado suyo en lo que se pueda con la edad, más allá de que uno siempre llevó una vida sana y ligada de alguna manera al deporte”, reconoció.

Luego, contó cómo les llegó la propuesta de las fotos. “Una empresa chilena con la que ya teníamos algún contacto por otras cosas nos dijo si nos animábamos a hacer esto... Alicia tiene un cuerpo excepcional, está en forma, me alentó un poco, hicimos estas fotos, y salieron bien, cuidadas”, explicó.

“¿Por qué no se abren un Only Fans?”, indagó Berardi. “Todavía no pero vieron cómo son estas cosas, nunca se sabe, por ahí el día de mañana...”, comentó.

