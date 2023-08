Marina Calabró redobló la apuesta y apuntó contra Florencia Peña con fuertes declaraciones

Marina Calabró dio de qué hablar en redes sociales, luego lanzar fuertes declaraciones en el programa “Lanata sin filtros” contra Florencia Peña. Esta respuesta se dio luego de que la actriz opinara que la periodista trabaja a partir y con maldad.

Cabe recordar que hace ya unos días, Calabró opinó sobre el próximo estreno en Telefe, llamado Got Talent Argentina. En conversación con su equipo de trabajo, contó que el casting de dicho reality es muy “flojardi”, ya que participan personas que ya han pasado por otros concursos.

Después de las polémicas declaraciones, se le consultó a Florencia Peña por su opinión. En diálogo con “Primicias YA”, la actriz contestó: “No voy a contestar a gente que trabaja a partir y con la maldad. Justamente este programa no tiene maldad”.

Posteriormente, Peña agregó: “Este será un programa que se van a asombrar. Yo siempre fui muy fan del formato en otras partes del mundo. Es un formato éxito y la calidad es majestuosa. Yo dije, vamos a ver cómo lo hacemos nosotros. No sé si es mejor, así que... En tu cara”.

Ante estas palabras, la periodista, a través del programa radial “Lanata sin filtros”, retrucó la apuesta y respondió de forma contundente: “Yo no sabía que Florencia Peña era la encargada del casting. Se lo tomó personal como si hubiese sido a ella la crítica. Osea, si el casting era brillante, no es tu mérito Flor. Si el casting es horrible, no es tu desmérito, Flor”.

Después, Marina continuó: “Tu laburo será debidamente observado el lunes, cuando debuten”. Cuando Jorge Lanata le consultó sobre los dichos de Florencia de trabajar con maldad, la presentadora de televisión dijo: “Puede ser que me conozca bien. No se olvide que fuimos al colegio juntas... Creo que no se recibió”.

Finalmente, según propias palabras de Calabró, reconoció el mérito de la modelo de trabajar desde muy chica. Además, recordó cuando Peña trabajaba en “Son de diez” cuando estaban en la secundaria. Por último, halagó que nunca necesitó de la “educación formal” para progresar en la vida y que su talento se impuso sobre todo.

