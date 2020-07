Nai Awada pidió por la vuelta de Macri y le pegó a Fernández: “A mi este Gobierno no me gusta para nada”

Desde hace algún tiempo, en la Argentina se ha popularizado un concepto que divide a personas con diferentes puntos de vista o ideologías, sobre toda en el ámbito político: grieta.

Hay personajes en el mundo del espectáculo que han dado sus opiniones respecto a la situación actual y pasada del país. Una de ellas es Nai Awada, la sobrina de Juliana Awada, quién en estas horas opinó cómo se siente con la gestión del oficialismo y lanzó sin filtro un pedido al aire con aspiraciones a que sea cumplido.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la actriz expresó: “A mi este Gobierno no me gusta para nada. No acuerdo con un millón de cosas. Está todo muy tapado debajo de la alfombra. Y cómo este discurso nacional y popular. Y los subsidios, y la cuarentena. Desconfío muchísimo”.

A su vez, la bailarina decidió destacar el rol de Mauricio Macri, ex presidente de la Nación. “Al lado de lo que tenemos hoy me hubiese gustado que siga Mauricio. Él había metido muchos delincuentes presos que ahora están saliendo. Eso es imperdonable y no me gusta”, aseguró, tras poner el foco en la inseguridad creciente que se registró en Argentina en los últimos meses y que se favoreció por el paisaje de barbijos que quedó ante la pandemia por coronavirus, ambiente propicio para los ladrones que se ocultan tras una mascarilla.

En cuanto al vínculo que mantiene con el ex mandatario manifestó: “Con Mauricio está todo más que bien. A mi me encantaría que vuelva a ser presidente, quizás es polémico lo que estoy diciendo” y en cuanto a su gestión como político sumó: “Hizo muchas cosas mal pero por lo menos no tiene tantas causas de corrupción ni creo que sea mala persona. No vino a la política a llenarse la plata. Sólo hizo algunas cosas mal y no se le dio la oportunidad”.

En esa misma línea comparativa, el periodista radial le consultó por las medidas impuestas para la prevención del COVID-19 que ejecutó el actual jefe de Estado. “Me da mucha tristeza lo que está pasando. Lo que más me duele es la corrupción y la falta de justicia en este país. Los millones de delincuentes que salen. Que se corte un poco con tanta chantada. La gente está cansada. Le pediría que la gente pueda ir a trabajar porque está en una situación muy complicada”, opinó sin pelos en la lengua.

“La mayoría de los argentinos necesitan salir a trabajar. Habría que ayudar a la gente. Para mí se hizo todo mal. La cantidad de personas con ataques de pánico y que se quiere matar. La salud mental es importante. La cuarentena estricta no va a frenar que haya casos”, insistió muy contundente.

Por último, para cerrar detalló sobre su relación con Juliana: “Con Juliana no hablo tanto. No se da naturalmente. Creo que las cosas se tienen que dar naturalmente pero tampoco tuvimos la oportunidad de juntarnos. Nos hemos mandado algún que otro mensaje pero no más que eso. Yo la quiero muchísimo. Le tengo mucho cariño. Siempre la voy a querer más allá del problema que hubo entre nosotros. El amor gana y somos familia”.

Recordemos que hace un par de horas, la actriz se notificó del ida y vuelta de Viviana Canosa con Alberto Fernández y lanzó un tuit apoyándola por su incomodidad. “Te amo y NADIE puede intimidarnos ni robarmos la libertad. Yo el otro día tuve un ataque de ansiedad que hace tiempo no tenía . Un día más de cuarentena y enloquezco”, apuntó contra el mandatario.