¡Fuerte acusación! Nai Awada reveló que Brancatelli le insinuó que iba a masturbarse viendo sus películas

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la mediática Nai Awada reveló parte del trasfondo de su cruce con Diego Brancatelli ocurrido viernes pasado en Intratables (América) y aseguró que el periodista le insinuó que iba a masturbarse viéndola actuar.

La actriz estaba relatando cómo fue su enfrentamiento y aseguró que el panelista del programa conducido por Fabián Doman “es un tarado”, hasta que fue interrumpida por Karina Iavícoli, quien le hizo una impactante pregunta.

“Un técnico me contó, y quiero saber si es verdad o es mentira, porque es tan violento. En uno de los cortes, ¿él te dijo que se iba a masturbar mirando tus películas?”, indagó la angelita del ciclo de espectáculos.

La hija de Alejandro Awada asintió con la cabeza y explicó el término que utilizó el reconocido militante del kirchnerismo.

“Usó la palabra cascotear. Vale destacar que yo era la única mujer, y lo digo y me pongo nerviosa porque me parece que fue un momento tan feo. Uno va con nervios, obviamente con el Covid no es que vas pum para arriba”, comenzó a relatar la bailarina.

“Fui y eran todos hombres más grandes. A veces hay una energía rara, y es un programa en el que hay que estar preparado. Es muy fuerte, y el tipo en el corte estaba como haciéndose el capo, y yo, como me planto y le dije de todo, cada vez estaba más enojado”, precisó la sobrina de Juliana Awada y Mauricio Macri.

“Le dije que era un fracasado, que ‘cuántos éxitos hiciste’, lo dejé como un tonto al aire porque los fundamentos que dijo, no tenían ningún fundamento”, continuó la exparticipante del Bailando.

Luego de afirmar que Brancatelli le dijo eso adelante de todos los presentes en el estudio de América TV, Nai brindó más detalles sobre ese episodio.

“Es tan cagón que no lo dijo fuerte. Nos estábamos yendo a nuestras casas, cuando ya apagan la luz, y le dije: ’¿Sabés qué? Te voy a mandar las películas que hice, ya que tanto me decís que no trabajé. Trabajo desde los 16 años. Y ahí me dice: ‘Uy, buenísimo. Así me cascoteo’. Y se fue, nadie le dijo nada. Se rieron”, aseguró la mediática.

La expanelista de Bendita tildó de cerdo al panelista de Intratables y contó que Doman ya no estaba presente en el estudio, pero sí el resto de los integrantes del programa y el equipo técnico.