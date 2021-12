Sin filtro, Carmen Barbieri criticó el look de Natalia Oreiro en la tapa de Gente

Siempre de frente y sin problema de decir lo que siente, Carmen Barbieri habló de la tapa de los famosos de la revista “Gente” en su programa “Mañanísima” (Magazine).

La capocómica comenzó hablando de la importancia de la tapa que la revista realiza y el reconocimiento que la editorial le da a los artistas y famosos argentinos.

Mirando detalladamente los look de los invitados, la madre de Fede Bal criticó el outfit elegido por Natalia Oreiro: “No me gustó el vestido. A ver, yo tengo uno parecido y por supuesto no me queda igual que a ella, pero tendría que haber estado distinta”, comenzó diciendo la conductora.

Luego Carmen comparó a la mujer de Ricardo Mollo con Juana Viale y sentenció: “Natalia es tan linda esta mujer, tiene tan buen cuerpo y le queda todo bien… mirá la transparencia de Juana Viale, ese vestido es divino”.

Sorprendentemente, Barbieri terminó hablando maravillas de la uruguaya y más allá de su look, la mediática no dudó en destacar las cualidades de la joven y el éxito que despertó tanto en Uruguay, su país natal, como en Rusia y en la Argentina: “Es la mejor y es divina”.