Jimena Barón hizo un balance de los sucesos más destacados de su año: “Mi suceso siempre es Morrison”

En medio de una íntima charla que compartió Paulina Cocina con Jimena Barón, Migue Granado, Santi Maratea y Coscu, los invitados repasaron los mejores momentos que les dejó este 2021 en sus vidas.

Desde conocer a Messi, construir una casa y juntar dinero para causas inmensas, cada uno de los invitados habló de los momentos más importantes de su año.

Jimena Barón sorprendió remarcando que su maternidad fue el mejor hito de su año. “Siempre mi hit es Morrison, un pibe que crece y digo… Morrison se duerme y yo me largo a llorar, casi todas las noches de mi vida. Me parece un chabón muy zarpado y es mi hijo, estoy muy orgullosa.”

La actriz aprovechó para relatar la intimidad que comparte con su hijo, a quien describe como su compañero de vida. “Estoy muy sola con… bueno los dos. Y más allá de que pueda o no hacerme un mimo como mamá, digo que pibe tan espectacular. Si no fuese mi hijo diría ‘qué bronca que no es mi hijo’. Así que sí me emociona mucho.”

Migue Granados, Coscu y Santi Maratea fueron los demás invitados al especial de Paulina Cocina.

Paulina aprovechó para preguntarle si siente que hay algo que tiene que ver puramente con él, más allá de su entorno, su personalidad y demás.

“Si, es un niño muy mágico. Y esa chantada de la maternidad, que nosotros tenemos que enseñarles a ellos y es toda una mentira, ellos son nuestros maestros. Yo intento contantemente ponerme a su altura, es mi buda.”

Y continuó: “Él trae planteos muy complejos, me cago de risa como si fuera un amigo a veces, alguien muy íntimo. En casa hay reglas, por ejemplo, los insultos afuera no, en casa sí si están bien metidos. Por decir no, si la metes tiene que ser al ángulo. Y tenemos esas cosas que el enano me destruye, y con esa metodología que invento día a día de maternidad nos da una confianza muy grosa.”

Para cerrar el momento emotivo que se vivió en el estudio de Filo News, la artista dijo: “De repente comparto la vida con un tipo extraordinario, Momo siempre va a ser mi hit anual.”

Los otros dos sucesos de Jimena Barón

Antes de explayarse en su sentimiento por Momo, hijo que comparte con Daniel Osvaldo, la artista aprovechó para enumerar sus otros dos momentos importantes del año.

Además nombró como otros sucesos importantes su interpretación musical frente a la Selección Argentina y su relación con la terapia.

“Canté para la Selección Argentina después de mucho tiempo sin cantar. Del encierro fui a la cancha de River y mientras le daban la copa a Messi yo estaba ahí tratando de que me salga alguna nota de las que tenía que cantar”, relataba.

Mientras que el segundo tiene que ver con un vivir mucho más personal. “Después terapia no fue al pedo este año, finalmente fue aplicado. Digo ‘mira el miércoles como lo apliqué el viernes a la tarde’”, contaba riendo la artista.