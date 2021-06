Paulina Cocina: la dama de las recetas en tiempos de Youtube

Su verdadero nombre es Carolina Puga, pero sus millones de seguidores la conocen como Paulina. Es que hace once años, la socióloga de 43 años se mudó al mundo de Youtube y de a poco transformó una pasión y gusto por la gastronomía, en su modo de vida.

Cuando nadie te pedía que te suscribas a su canal de Youtube, Paulina en cada receta y aparición le pedía a los internautas que le dieran clic a la campanita del video, para crear de a poco su comunidad, que hoy tiene más de seis millones de seguidores y otros cinco millones entre Instagram y Facebook.

¿Y esos millones en qué se traducen? En miles de mensajes por día en su cuenta, con réplicas de sus recetas y comentarios de famosos y celebrities. Y en el medio que piensa recetas, crea secciones como Puede Fallar, donde pone a prueba videos virales de cocina en Tik Tok y sube contenidos diferentes en cada plataforma, se da su espacio para hacer cursos online de cocina, tener su tienda y escribir sus libros de recetas.

Recientemente lanzó su tercer libro “Meal Prep. Si nos organizamos comemos todos” (editorial Planeta), una guía práctica para cocinar alimentos, freezarlos y tenerlos listos para cocinar en el acto y organizar las comidas diarias . Nada mal para la realidad, donde el tiempo apremia y es la excusa perfecta para no cocinar.

“No sé si me considero una cocinera Meal Prep, pero esto de cocinar y guardar lo hago hace muchísimos años. Desde que me mudé a vivir sola. Y lo vi como lo hacía mi madre y me gusta comer casero y a veces uno no tiene el tiempo de cocinar, entonces es la forma de comer casero”, cuenta Paulina Cocina sobre el método que le permite tener la heladera llena y pensar recetas variadas y fáciles de preparar.

Y si hay dos infalibles en la cocina de Paulina, uno es el ajo y otro el pesto en cubitos; todo un hallazgo para tener en el freezer en pequeñas porciones, como condimento ideal para darle sabor a las comidas y olvidarse de los condimentos procesados.

“A mí me gusta mucho el ajo y me da la sensación que queda bien con todo, que embellece todo lo que toca y si tengo que elegir algo onda “esto me llevaría a una isla desierta” sería el ajo”.

-¿Qué plato no podía faltar en tu libro Meal Prep?

-Por ejemplo algo que no iba a faltar en un libro de Meal Prep es el pesto en cubitos, que no dura tanto en la heladera. Pero ponerlo en una cubetera y en el freezer, te garantiza tener pesto siempre. Para mí es un golazo.

Paulina Cocina te brinda recetas prácticas y tips para llenar el freezer y organizarte en las comidas diarias. Gentileza.

El humor y la gastronomía, un combo perfecto

Después de diez años de alimentar su canal de Youtube y redes sociales, Paulina generó una pequeña pymes familiar en donde las exigencias del mundo virtual hacen que esté permanente pensando nuevos contenidos e ideas diferentes desde la cocina, su mejor escenario.

Platos clásicos, trucos para salir del paso y alimentos conocidos son parte de su personalidad a la hora de cocinar, aunque disfruta de los chef y cocineros que elaboran platos exóticos y proponen una gastronomía más elaborada.

“Creo que cada uno toma el camino que le gusta y yo disfruto un montón de cocineros que cocinan platos, que quizás no están muy a mi alcance, ingredientes que no suelo comprar o técnicas que no sé hacer. Disfruto de verlo y no me cae mal quien lo hace”.

Pero su forma de transmitir recetas, el humor cotidiano y los trucos de edición que distinguen a sus videos, la hacen especial en el mundillo de influencers de la gastronomía. “¿De verdad te tengo que enseñar a hacer una empanada de jamón y queso?”, una de las frases que desliza entre las recetas de su último libro.

-¿Creés que el humor es lo que te distingue del resto de los cocineros?

-El humor no es lo único. Y mi combo viene con humor porque soy así. Pero creo que si pusiera humor y nada más, y los tips no serían útiles y a la gente no le sirviera, creo que el humor por sí solo no hace nada. Es un combo.

-Las redes y YouTube son tu canal de difusión ¿La gente se anima a cocinar después que ve tus videos?

-¡Sí! Es una locura, por ahí publico una receta, tal vez una tontería que subo a historias, y si la receta está buena a los 20 minutos me empiezan a llegar fotos que la gente lo hizo. Es tremendo lo que sucede y me encanta cuando saco una receta que está buenísima y tengo esa repercusión. No te exagero me llegan cientos de fotos por día, de gente que cocinó una receta de Paulina Cocina. Realmente es increíble.

-¿Te molestan las críticas en las redes?

-Cada vez menos me molestan. Me parecen dañinas y sin mucho sentido las críticas. En algunos casos no tienen más sentido que dañar y no construyen nada. Cada vez me molesta menos pero es un embole.

-¿Por qué dejaste la votación del zapallo coreanito?

-Lo dejé de lado porque hubo alguien que le molesto y se hizo una bola de eso. Y entonces me pareció en un punto que propósito, que era hablar de la calabaza y las recetas, iba a quedar perdida. La idea que tenía que ver con la cocina se perdía y con algo que no era mi intención, pero a alguien le molestó y si deja de ser algo divertido para mí, mejor no lo hago.