Luciana Salazar tildó a Martin Redrado de macabro y psicópata: “Nos odia a mi y a mi hija”

Luciana Salazar sorprendió con sus fuertísimas declaraciones contra su ex pareja Martin Redrado, a quien acusó de que “odia a mi hija y a mi y lo que busca es lastimar”. La modelo se reencontró con el hijo de Martin, Tomas, y contó que con él si está todo bien. Más detalles de los duros dichos de Salazar a Redrado.

En entrevista con una cronista del programa ‘Socios del Espectáculo’ – El Trece (conducido por Rodrigo Lussich y Adrian Pallares), Luciana Salazar se descargó con todo contra su ex pareja Martin Redrado. La modelo se cruzó con Tomas Redrado, el hijo de Martin, en un evento y aseguró que dejaron atrás roces del pasado.

Luego de varios años de idas y vueltas en la relación, Salazar se mostró muy enojada con Redrado

El economista le mandó a Matilda como regalo un "sobre" con una carta y un dinero, según Salazar

“Con Martín es todo al revés al hijo. Todo lo bueno que hace el hijo no lo estaría haciendo el padre. Mal” empezó diciendo Luciana, con tono de bronca. Salazar fue subiendo los escalones del enojo y del sinceramiento: “Yo creo que Martín a mí y a mi hija nos odia. Yo creo eso”.

“Él busca lastimar. Por un lado le trae un regalo firmado con una dedicatoria a mi hija y después va, la niega y desmiente todo ese hecho públicamente. No se da cuenta que eso mi hija el día de mañana lo va a ver y yo realmente no sé qué es lo que se le pasa por la cabeza haciéndole eso a una nena. Yo no puedo creer que una persona haga eso con una niña, es como una actitud que uno podría decir como un ‘psicopateo’” expresó la modelo.

Matilda nació en 2017, a partir de un alquiler de vientre

Luego, dijo: “Yo me lo puedo bancar porque soy grande, pero a una nena chiquita… Me parece muy macabro, no lo puedo entender”. Para finalizar, la cronista le consultó si cree que él se siente un padre para su nena. A lo que Luli respondió: “No, para nada y menos con las actitudes que tiene”.