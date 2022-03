Sin filtro: Jorge Rial le contestó a Nazarena Vélez con una burla sobre la muerte de su ex

Jorge Rial le respondió a Nazarena Vélez, luego de que lo acusara de mafioso y de que revisó la basura de su casa para encontrar pastillas que probaran su adicción en el 2009. El conductor habló en su programa de Radio 10 y lanzó una polémica frase contra Nazarena, burlándose de la muerte de su ex marido Fabián Rodríguez.

Luego de que Nazarena Vélez en su debut como panelista en LAM (Los Ángeles de la Mañana) dijera que Rial le había admitido que era un mercenario, el conductor le respondió en su ciclo de Radio 10 y subió la tensión, con cero pudor. “Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente” lanzó Rial, en referencia al suicidio de su ex pareja Fabián Rodríguez en 2014.

LOS DICHOS DE NAZARENA QUE ENOJARON A RIAL

Nazarena Vélez debutó el martes como panelista de LAM, el ciclo de Ángel de Brito que se mudó a la pantalla de América TV. Y en el arranque, la actriz ya dio qué hablar cuando contó las amenazas que recibió de Jorge Rial en distintos momentos de su vida.

En el programa hablaban de la polémica separación de Romina Pereiro y Jorge Rial cuando Nazarena recordó cómo Rial expuso su adicción a las anfetaminas y reveló que el conductor llegó a revisar la basura de su casa.

Nazarena, en sus inicios, visitaba seguido el piso de 'Intrusos'

“Revisó la basura de mi casa cuando se hablaba de mi adicción. Buscaba droga en la basura y dónde compraba pastillas. Mis hijos eran chiquitos, porque estamos hablando de 2009″, rememoró Nazarena y remarcó lo de sus hijos, ya que él pidió respeto por la suyas y las de Romina Pereiro.

Luego, se detuvo a resaltar que le llama la atención que “no tenga espalda”. “Me acuerdo que yo le hice una nota y le pregunté ‘vos qué sos’. Me dijo ‘yo soy un mercenario’. He visto como en ‘Intrusos’ le decían a Gerardo Sofovich que iban a mandarle un pájaro carpintero, burlándose de la amputación de la pierna”.

Por otro lado, Nazarena Vélez también blanqueó que tiene sentimientos encontrados hacia Jorge Rial, ya que muchas veces también recibió la ayuda y el apoyo de él. “Es un amor/odio. Con sus últimas declaraciones, me siento más lejos. Yo no salí con él. Me ha ayudado muchísimo; ‘Paparazzi’ e ‘Intrusos’ me ayudaron muchísimo”.

Y contó un hecho que la marcó. “Una vez, por medio de Gerardo Sofovich, me llamó y me preguntó ‘cuánto medís’. Yo le dije ‘1,73′ y él me dijo ‘bueno, ya te estoy preparando el cajón’. El programa empezaba a la 1 y me hizo mierda, como muchas veces”, reveló y dejó a todos sorprendidos.

Vélez admitió que no denunció el comentario sobre el cajón porque temía represalias en su contra si lo hacía. “Cuando uno trabaja de estas cosas, muchas veces cierra el pico por miedo. Jorge Rial era como un imperio”, analizó.