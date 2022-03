Adrián Pallares rompió el silencio y realizó un duro mensaje tras las acusaciones de Jorge Rial

Luego del estreno de su programa “Socios del Espectáculo”, Adrián Pallares fue blanco de amenazas de Jorge Rial, al que no le gustó que se hablara de su separación y prometió filtrar chats de su excompañero, al que tildó de infiel.

Adrián Pallares junto a una de sus hijas

Este martes, en un momento del show, Pallares realizó un fuerte descargo en el que hizo mayor hincapié en su familia que en los dichos de Rial: “Le quiero mandar un beso enorme a mi familia, a Cecilia (su esposa), a mis tres hijas, a Mía, Sol y a Emma, ayer hemos tenido un día complicado, movido, estamos todos bien, gracias a todos los que han llamado y se han preocupado, estamos bien y muy felices por el arranque de este programa que es lo más importante”, expresó el conductor, descartando crisis en su vida intrafamiliar. “Un beso para ellas, que las amo y ya lo saben”, cerró el periodista.

El periodista de espectáculos sufrió duras acusaciones de parte del conductor de “Argenzuela”: “Yo si fuera Pallares estaría preocupado que no salgan los chat con (Leopoldo) Luque del caso Maradona, que están en la causa,….alto voltaje, pero bueno, van por ahí, van por ahí. No hay problema. ¿Quién dice que mañana no los leo?”, comenzó el ex de Romina Pereiro.

Luego Rial no se quedó callado y fue por más: “Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo lo tiene y no es nuevo, es clandestino. Hay fotos, videos y chats. Hay testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal, un quilom... El amor es así”.

“Se armó toda una cosa. Yo entiendo que vendo y que doy rating. Pero me conoce esta gente. Me vincularon hasta con Alejandra Quevedo, con quien no hablo hace siete años. También me vincularon con Daniela Ballester, que no la crucé en mi vida, que desconozco”, explicó Rial negando rumores que lo vinculaban con distintas mujeres del ambiente y alegando que en su separación “no hay nada turbio”.