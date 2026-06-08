La plancha abdominal es uno de los ejercicios más usados para trabajar core, glúteos y hombros, pero también uno de los que más se exageran. El objetivo no es aguantar varios minutos, sino sostener una posición firme sin perder técnica.

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Según Harvard Health, para la mayoría de las personas alcanza con mantener la plancha entre 10 y 30 segundos , repitiendo varias series cortas. Ese rango permite entrenar estabilidad sin convertir el ejercicio en una lucha contra la espalda baja.

Una plancha bien hecha debe sentirse en el abdomen, los glúteos, los hombros y la zona media. Si después de unos segundos aparece dolor lumbar o la cadera se cae, el tiempo dejó de ser útil.

Para principiantes, una buena base puede ser hacer 3 a 5 series de 10 segundos . En personas con mejor control corporal, el rango puede subir a 20 o 30 segundos, siempre que la postura se mantenga estable.

El especialista Stuart McGill, reconocido por su trabajo en biomecánica de la columna, ha señalado que las repeticiones cortas pueden ser más útiles que sostener planchas larguísimas sin calidad técnica.

Cuántos segundos debe durar la plancha abdominal para fortalecer correctamente glúteos, hombros y core

El problema de aguantar demasiado es que el cuerpo empieza a compensar: se hunde la zona lumbar, se elevan los hombros, se aflojan los glúteos o se bloquea la respiración. En ese punto, la plancha deja de fortalecer y empieza a cargar zonas que no deberían sufrir.

Cómo saber si la plancha está bien hecha

La postura correcta mantiene cabeza, espalda y cadera en una misma línea. Los codos deben quedar debajo de los hombros y el abdomen tiene que estar activo, como si se quisiera acercar suavemente el ombligo hacia adentro.

Cuello neutral: mirar al piso, sin levantar la cabeza.

mirar al piso, sin levantar la cabeza. Glúteos activos: evitar que la cadera caiga.

evitar que la cadera caiga. Abdomen firme: sostener tensión sin dejar de respirar.

sostener tensión sin dejar de respirar. Hombros estables: no hundirse entre los brazos.

no hundirse entre los brazos. Dolor lumbar: si aparece, cortar la serie.

Cuándo conviene progresar

Cuando una persona puede sostener 30 segundos con buena técnica, no siempre necesita sumar más tiempo. Puede progresar con variantes: plancha lateral, apoyo de rodillas, toques de hombro o elevación alternada de piernas.

La Cleveland Clinic recomienda aumentar de a poco, en saltos de 5 a 10 segundos, y pasar a movimientos más desafiantes cuando la plancha supera el minuto sin esfuerzo real.