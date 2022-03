Marianela Mirra apuntó contra Jorge Rial y denunció que sufrió amenazas: “Iba a meter presa a mi familia”

En medio del escándalo de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, en la que una periodista fue señalada como la tercera en discordia, Cinthia Fernández trajo a colación una pelea de larga data. Se trata del enfrentamiento entre el exconductor de Intrusos y Marianela Mirra, exganadora de Gran Hermano, quien aseguró haber sufrido amenazas de parte del periodista.

La panelista de Momento D contó que habló con la tucumana quien recordó lo mal que la pasó por culpa del conductor y hasta dio detalles en los que incluyó a Matías Morla, el abogado amigo de Jorge Rial.

“Lo que por ahí Cinthia quería decir hoy de Marianela Mirra tiene que ver con el pedido de respeto a la mujer que hace Jorge”, explicó Pampito al señalar que la ex Gran Hermano se molestó al escuchar un pedido de respeto por su exmujer que él no tuvo para con ella, ni hacia otras mujeres.

Marianela Mirra (Web)

“Lo de Marianela es, la charla que yo tuve es tremenda. La pasó muy mal, hoy está haciendo su vida en Tucumán, tiene su trabajo. Pero su familia fue amenazada por, me manifiesta si me dejas leerlo, la charla, por Morla, me lo manifiesta ella misma”, arrancó Cinthia.

El descargo de Marianela Mirra a través de Cinthia Fernández

“La gente siempre quiere saber más de lo que se vio, y lo que se vio fue suficiente. Me pone triste hoy ver mujeres empoderadas, sororas, etc, cuando dejaron que me maten en vida”, agregó.

“La realidad es que yo expuse una situación desagradable porque me ofreció trabajo, y además de querer manipular lo que tenía que decir, y por otro lado estaba permanentemente los comentarios de baboso y pajero”, continuó.

“Yo me quise morir, porque ahí había buena onda. Cuando llegué a Buenos Aires la presión fue terrible, toda la gente del interior que viene a buscar trabajo acá sabemos que pasa eso. Yo no soy una carmelita descalza, pero no me metí con él, me da asco, jamás se me cruzó por la cabeza”, destacó.

“Lo único más triste aún es que me mandó a Morla, su íntimo amigo, que si yo no me retractaba por redes iba en contra de mi familia a meterlos presos, por eso no aparecí nunca más. Esa es la historia, ni más ni menos, me dan asco tipos así”, se sinceró.