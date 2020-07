Filtraron un video íntimo de Marianela Mirra y ella aclaró: “Soy buena para eso”

Marianela Mirra se hizo famosa por participar de “Gran Hermano” en 2007 y en estos días se la comparó con Samantha, la joven que ganó “Bake Off” y que luego descalificaron por mentir en su experiencia profesional.

Al ver que la igualaban con la joven pastelera, ella saltó a las redes sociales para defenderse: “Yo no cometí ilícitos. ¡Suéltenme! Basta de compararme. Soy inigualable, perdedores de cuarta, no saben con qué ensuciar ni cosificar. Viven aferrados al pasado. Perdónense, vivan su vida y no me nombren”.

“¡Fui viva y no se la bancan! Vayan a cuidar las bendiciones. Soy libre y no le debo nada a nadie y ovarios me sobran. Eso ya lo sabe. Hipócritas, sacate la careta. ¡Tontes!”, sumó la ahora mediática.

Pero su nombre se convirtió en viral porque difundieron un supuesto video íntimo suyo. En las historias de Instagram escribió con sutileza al respecto: “¿La del video soy yo también? Ja ja ja ja”.

A lo que agregó: “No me hace justicia el intento de video porno. Les cuento que también soy buena para eso. Se ríen de cómo contesto, pero alguien genera estas campañas en mi contra. Y eso que no soy nadie”.