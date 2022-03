Jorge Rial y sus primeras palabras sobre su separación de Romina Pereiro: “Pensé que no iba a pasar, pero pasó”

Fue el propio Jorge Rial quien en su programa de radio confirmó las versiones deseparación con Romina Pereiro, a menos de tres años de su casamiento, según Ciudad Magazine.

“Mucho se está hablando de mi separación y la verdad es que son temas que afectan mucho porque hay toda una familia detrás. Lamentablemente es así, estamos separados con Romi. Fue una decisión que tomamos los dos”, afirmó el conductor de Argenzuela (AM 710) .

. (Instagram @jrial)

Primero, Rial advirtió que “va a ser la única vez que hable”, y explicó: “A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como el anterior, donde la pandemia personalmente a mí me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó”.

“Me pegó de lleno y entre la pandemia, mis dudas profesionales, entré a una crisis ya antes de la pandemia muy profunda y personal, y esas cosas afectan a una pareja”, continuó Jorge Rial para reconocer que “hace mucho que estamos separados”.

“La peleamos muchísimo, y no estamos separados de hace poco, sino de hace un tiempo. Ahora se enteran porque es imposible, soy un tipo público. Decirlo públicamente es una cagada porque son temas privados y no tendría que andar diciéndolo”, remarcó.

Además, el conductor agregó: “Hay cierto acoso. Sobre todo sobre Romina. Lo digo públicamente para que la dejen en paz a Romina, a su familia. A mi familia, porque seguimos siendo familia y vamos a seguir siendo familia para toda la vida. Sus hijas son mis hijas”.

Por otro lado, Rial enfatizó: “Hoy parece definitivo. No lo sé tampoco. No lo sé. Vieron que a veces lo definitivo se convierte. Uno no lo sabe. Es esto hoy y hay que asumirlo. Es doloroso y la estamos pasando mal. A mí me cuesta, hay veces que no tengo ganas de venir a laburar. No es fácil”.

Finalmente, el periodista aclaró dudas: “No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad y me estoy llevando bien quiero decirles. ¿Extraño? Claro que extraño. Extraño a mi familia, a mi casa. Extraño”.

La reapareción de Romina Pereiro en las redes sociales tras su separación de Jorge Rial

Romina Pereiro regresó a expresarse en las redes sociales después de confirmarse su separación de Jorge Rial luego de cinco años de relación y dos de matrimonio. La nutricionista dejó en claro que se enfoca en su trabajo en medio del mal momento, según Exitoina.

Romina Pereiro. Captura video

Además de la voz de Jorge Rial, todos esperaban alguna expresión de Romina Pereiro. Sin embargo, la profesional, que siempre ha tratado de mantener un bajo perfil en lo que respecta a su intimidad, evitó el tema y, en cambio, mostró que su enfoque se encuentra en sus hijas y en su trabajo.