Jorge Rial, durísimo contra Pampito: “Acosas como periodista y no sé ni cómo te llamas”

A raíz de la separación confirmada entre Jorge Rial y Romina Pereiro, el periodista se cruzó fuertemente con el panelista Pampito, quien contó detalles de la ruptura. El nuevo conductor de ‘Sobredosis de TV’ acusó a Pampito de periodista “acosador” y lo ninguneó: “No se ni cómo te llamas”. A lo que el panelista de ‘Momento D’ se defendió: “Fui muy respetuoso”.

El propio Jorge Rial confirmó las versiones de separación con Romina Pereiro en su programa de Radio 10, a menos de tres años de su casamiento. La relación entre Rial y Pereiro comenzó a mediados de 2017 y un año después tomaron la decisión de casarse, hecho que finalmente se concretó en abril de 2019.

Pampito, en ‘Momento D’ (programa conducido por Fabian Doman), fue uno de los periodistas que adelantó la ruptura, antes que Rial la confirmara. En Radio 10, cuando el conductor de ‘Sobredosis de TV’ contó los detalles de su separación, Jorge apuntó contra el panelista de El Trece.

“Romina la está pasando mal por todo lo que se dice, porque nosotros tenemos todo claro, charlamos. Está todo bien, ahora cuando entra Pampito por ejemplo, doy nombre, que acosa, porque su laburo es acosar”. Además, lo ninguneó: “Primero buscate un nombre, ¿no tenés nombre? No sé ni cómo te llamás... No muchacho, frená un cacho ahí. Vienen a casa, no van a encontrar nada. Preocúpense por sus historias, que las tienen”.

Este jueves en ‘Momento D’, Pampito se defendió de las acusaciones de Rial. “Ayer fuimos muy respetuosos porque es de la manera que intento trabajar, con respeto y sin dañar a nadie”. Después agregó: “La manera de hacer periodismo de espectáculos cambió y no dañamos a nadie. Ayer contamos un rumor que estaba instalado muy fuerte, y por eso no dimos el nombre y Rial sabe cómo se construye una noticia del mundo del espectáculo”.

“Entendemos que Jorge esté mal y de hecho ayer lo dijimos. Pero estamos haciendo periodismo. Un montón de personas nos contaron que Romina estaba celosa por ciertas cuestiones. También nos contaron que el día que se peleó con la Negra Vernaci él estaba teniendo una discusión con Romina. No entiendo qué dijimos tan grave. Dice que trabajo de acosador, pero no acoso a nadie. Menos en este caso” dijo el panelista. Para cerrar, subió la tensión y chicaneó a Jorge: “Hablo como es él, con esta cosa de amenazar y amedrentar”.

RIAL CONFIRMÓ QUE SE SEPARÓ DE ROMINA PEREIRO

En su programa de radio, el mítico conductor de ‘Intrusos’ se refirió a su ruptura con su ex esposa Romina Pereiro. “Mucho se está hablando de mi separación y la verdad es que son temas que afectan mucho porque hay toda una familia detrás. Lamentablemente es así, estamos separados con Romi. Fue una decisión que tomamos los dos”, afirmó el conductor de Argenzuela (AM 710) .

Primero, Rial advirtió que “va a ser la única vez que hable”, y explicó: “A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como el anterior, donde la pandemia personalmente a mí me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó”.

“Me pegó de lleno y entre la pandemia, mis dudas profesionales, entré a una crisis ya antes de la pandemia muy profunda y personal, y esas cosas afectan a una pareja”, continuó Jorge Rial para reconocer que “hace mucho que estamos separados”.

“La peleamos muchísimo, y no estamos separados de hace poco, sino de hace un tiempo. Ahora se enteran porque es imposible, soy un tipo público. Decirlo públicamente es una cagada porque son temas privados y no tendría que andar diciéndolo”, remarcó.

Además, el conductor agregó: “Hay cierto acoso. Sobre todo sobre Romina. Lo digo públicamente para que la dejen en paz a Romina, a su familia. A mi familia, porque seguimos siendo familia y vamos a seguir siendo familia para toda la vida. Sus hijas son mis hijas”.

Luego de varios rumores de crisis, el periodista confirmó que están distanciados con Pereiro

El periodista y la nutricionista se casaron en una ceremonia íntima el 20 de abril de 2019 (Instagram).

Por otro lado, Rial enfatizó: “Hoy parece definitivo. No lo sé tampoco. No lo sé. Vieron que a veces lo definitivo se convierte. Uno no lo sabe. Es esto hoy y hay que asumirlo. Es doloroso y la estamos pasando mal. A mí me cuesta, hay veces que no tengo ganas de venir a laburar. No es fácil”.

Finalmente, el periodista aclaró dudas: “No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad y me estoy llevando bien quiero decirles. ¿Extraño? Claro que extraño. Extraño a mi familia, a mi casa. Extraño”.