Memes de Gran Hermano: por esto se burlan de Santiago del Moro y piden por la vuelta de Jorge Rial

Este jueves, en Gran Hermano, se desató una situación inusual entre Juliana “Furia” Scaglione y el actual presentador, Santiago del Moro, marcando un punto álgido en la tensión de la casa.

Durante la transmisión en vivo, Furia expresó abiertamente su molestia, manifestando su agotamiento por sentirse censurada, después del enfrentamiento previo con el participante Manzana.

La situación ocurrió cuando Santiago del Moro ingresó a la casa para anunciar la salvación de Martín Ku. Furia, sin contener su enojo, Furia exclamó: “Y no me digan que me calle. Harta, harta loco. #Harta”. Además, hizo un pedido a su excompañera de grupo: “Catalina volvé boluda, volvé Cata”.

La reacción de Furia no fue bien recibida por Santiago del Moro, quien recordó su papel como nexo entre el interior y el exterior del programa: “Les recuerdo que yo soy un nexo entre el adentro y el afuera, y a mí siempre se me trata con respeto, con el mismo respeto con el que yo los trato a ustedes”.

En medio de la polémica, el periodista Nacho Rodriguez planteó a Jorge Rial, ex conductor del reality, una pregunta directa a través de una publicación en X: “¿Me parece a mí o Furia expuso a la producción? Qué fuerte este momento... ¿Qué hubiera hecho @rialjorge en esta situación?”.

La respuesta de Rial reveló una postura firme: “Entro a la casa al toque y hablo a solas con ella. Metía a todos los pibes en los cuartos y un mano a mano. Sin red.”

Jorge Rial respondió qué habría hecho si era Del Moro

En las redes sociales se burlan de Santiago del Moro: los memes

La controversia se expandió a las redes sociales, donde surgieron memes burlándose de Santiago del Moro y, al mismo tiempo, clamando por el retorno de Jorge Rial como conductor del programa.

Los memes se multiplicaron, evidenciando la división de opiniones sobre la actuación de Santiago del Moro y resaltando la nostalgia por la conducción de Jorge Rial, por su recordada pelea con el participante Emmanuel de GH 2011.

Del Moro: no Furia no te enojes porfi 🥺🥺



Rial cuando lo puteaba un participante:pic.twitter.com/dybyFQb6k6 — Gordito Mercenario (@luis_delpi) February 2, 2024

cómo se achicó del moro con furia si hubiese estado rial lo más suave q le dice es esto pic.twitter.com/GghWG1smhD — flor (@florenciaapr_) February 2, 2024

Los memes tras los gritos de Furia a Santiago del Moro

