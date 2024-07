Vero Lozano se postuló para ser la conductora de Gran Hermano 2025.

Vero Lozano es una de las figuras de Telefe y su programa ya es una fija en la grilla de programación del canal. Con varias temporadas de Cortá por Lozano al aire, la conductora demostró que puede estar a la altura de cualquier proyecto que le ofrezcan, por lo que no descartó poder estar al frente de Gran Hermano.

Tras finalizar el reality que fue un éxito en las últimas dos temporadas, Vero parodió a Santiago del Moro en su programa de la tarde y las redes explotaron pidiendo que sea la conductora de la edición que ya están preparando para el 2025.

Luego del revuelo, sobre todo en Instagram y X, en el que los usuarios pidieron por ella para que sea la presentadora de GH, la también psicóloga no titubeó a la hora de responder si le gustaría conducir un éxito mundial como es Gran Hermano.

Vero Lozano no descarta conducir Gran Hermano

Fue en Bondi, el canal de stream que lidera Ángel de Brito, donde el conductor indagó acerca de la posibilidad de que sea ella la elegida para encarar este ciclo, el que regresará a la pantalla chica el próximo año. Y fue allí que Lozano confesó que había leído los mensajes en redes en los que pedían por ella y no ocultó que le gustó ese apoyo de parte del público.

“¿Conducirías GH?”, indagó De Brito. “Sí, es un formato que me parece muy genial”, respondió sin rodeos. Sin embargo, aclaró: “No está en la mente del canal, está Santiago. Porque después sacan de contexto, pero si me preguntás, sí haría la conducción de un formato así”.

Luego le preguntó a De Brito si él estaría al frente de un Gran Hermano y también se mostró abierto a la posibilidad, aunque aclaró que le gusta más el debate del programa. “Vos sos ideal para el debate”, expresó Vero Lozano sobre su colega.