Lo nunca antes visto: así le gritó Furia a Santiago del Moro en plena gala y el conductor se enojó

La polémica en Gran Hermano no cesa, y en esta ocasión, Juliana “Furia” Scaglione arremetió contra la producción y Santiago del Moro acusándolos de “censurarla” tras su enfrentamiento con Federico Farías, conocido como Manzana.

En un careo entre Furia y Manzana, las tensiones alcanzaron su punto máximo, y la participante expresó su molestia en pleno programa.

“Sos un cagón, porque me llaman porque tenés miedo de que haga alguna cosa peor y la verdad que básicamente todos tienen miedo”. Furia, visiblemente enfadada, agregó: “Estoy harta de que mientan. Vengan y pregúntenme, háblenme a la cara, dejen de hacer conventillo”.

Las acusaciones continuaron con Furia señalando la supuesta protección a Manzana: “Supuestamente, vos eras el más cuidado, el que te usaban para los seguidores, nosotras no nos podíamos juntar con vos. Eso lo sabes muy bien. Nadie se podía acercar a ese cuarto desde que estaba Isabel”.

Además, amenazó con abandonar la casa si quedaba en placa: “Ahora, andar mintiendo de que te peleaste con ellos por algo en particular es una cagada. Ahora bancate la placa, boludo. Bancate la placa porque me voy yo o te vas vos”.

La tensión no disminuyó, y Furia lanzó fuertes críticas a Manzana: “Y no tengo ningún miedo de irme afuera, porque me voy a laburar y la voy a pasar bomba. No como vos, que sos un falso y te vas a quedar acá adentro, y todo el mundo sabe lo falso que sos”.

“Si, sos un falso y encima de todo, tengo que convivir con vos, no decirte nada, cerrar el orto y lo voy a hacer, porque sino me sacan a la mierda”, agregó Furia.

El momento en el que Furia se sacó y apuntó contra la producción y Santiago del Moro

La situación llegó a su punto álgido cuando Santiago del Moro ingresó a la casa para anunciar la salvación de Martín Ku. Furia, sin contener su enojo, Furia exclamó: “Y no me digan que me calle. Harta, harta loco. #Harta”. Además, hizo un pedido a su excompañera de grupo: “Catalina volvé boluda, volvé Cata.”

La reacción de Furia no fue bien recibida por Santiago del Moro, quien recordó su papel como nexo entre el interior y el exterior del programa: “Les recuerdo que yo soy un nexo entre el adentro y el afuera, y a mí siempre se me trata con respeto, con el mismo respeto con el que yo los trato a ustedes”.