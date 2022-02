Luciana Salazar le respondió a su hija la pregunta más difícil: quién es su papá

Luciana Salazar jugó en las redes sociales con un mensaje enigmático que recién ahora sabemos a qué se estaba refiriendo. En Instagram, la blonda escribió: “Y un día llegó la pregunta” junto a los emojis de una nena y el de una mujer, ambas rubias.

Fue Ángel de Brito quien reveló de qué se trataba el asunto; en Twitter explicó que Matilda, la hija de la artista de 4 años, le había preguntado por qué no tenía papá. Y ante la insistencia de los internautas, el periodista comentó que Luciana le dijo “la verdad de manera simple y surgirán más preguntas”.

Luciana Salazar le dijo a Matilda la verdad sobre su papá

Claro que sí, es todavía una niña que a medida que pasan los años querrá saber un poco más de su propia historia e identidad. Lo cierto es que Matilda nació por subrogación de vientre en Florida, Estados Unidos, y llegó al mundo el 15 de diciembre de 2017.

Fue a fines del 2021 que Salazar reveló en una entrevista con Caras que la niña todavía no le consultaba nada sobre su familia monoparental: “No me toca ese tema. No pregunta por su papá. Solo pasó, por ejemplo, hoy que la vi jugando con unas muñecas y me dijo que eran hermanas. Sí habla de los papás de los amiguitos, del padre de tal amiga, pero no cuestiona porque ella no tiene papá”.

Luciana Salazar y su hija Matilda.

En aquel momento ya estaba segura de que su hija le iba a preguntar por su papá: “Sé que en algún momento lo va a hacer y ya se cómo lo voy a resolver. Por ahora no tiene esa inquietud”.

Luciana Salazar fue acusada de teñirle el pelo a su hija y hubo polémica

Una vez más, Luly fue acusada por los usuarios de las redes sociales respecto a su hija, esta vez la señalaron de teñirle el cabello a la niña de rubio y a raíz de eso comenzaron las críticas para con la mediática.

Desde la cuenta @waloxxxxx compartieron un primer mensaje y rápidamente consiguió más de 20 mil Me Gusta, apoyando la acusación de alterar el cabello natural de Matilda.