Santi Maratea defendió a L-Gante tras su cruce con Viviana Canosa: “Amigo te banco en todas”

Luego del fuertísimo cruce entre Viviana Canosa y L-Gante, el influencer Santi Maratea se metió en el escandalo y salió a defender al cantante. “¿Me lo pueden dejar en paz a L-Gante? ¿Qué les pasa?” expresó el influencer famoso por sus colectas caritativas.

Santi Maratea es un influencer que alcanzó la fama multitudinaria a partir de realizar colectas para ayudar a gente con necesidades muy grandes o que estén pasando por un terrible momento, como es el ejemplo de Emita, una niña que necesitaba el medicamento más caro del mundo para su enfermedad.

Además de su gran solidaridad, Maratea es un personaje polémico y que no le esquiva a los comentarios impopulares. En esta ocasión, se refirió al cruce entre Viviana Canosa y L-Gante, por el cuál la periodista demandó al cantante por una suma millonaria. “¿Me lo pueden dejar en paz a L-Gante? ¿Lo pueden dejar tranquilo? ¿Qué les pasa? Dejen al pendejo tranquilo que la está rompiendo”, pidió el influencer en una historia de Instagram.

“No lo voy a etiquetar porque me da verguenza. Pero ya se lo dije, ‘Amigo te banco en todas’. Porque de verdad lo banco en todas y cómo la tienen con el chabón. El vago hace su música, tiene muchísimo éxito, fin. No hay nada atrás, no hay armas en la casa” expresó Santi, apoyando en gran medida al artista.

Por otro lado, el influencer añadió, en referencia a los tweets de Viviana Canosa: “No hay necesidad de insultar a su público ni a todo Tecnópolis que fue a verlo, déjenlo en paz y que disfrute de todo su éxito que bien merecido lo tiene”. Maratea cerró su mensaje con un: “Ojo que por ahí me sigue Canosa. ¡Canosa déjame al pibe en paz!”.

El tenso cruce entre Canosa y L-Gante

Luego del show multitudinario que L-Gante brindó en Tecnópolis, Viviana Canosa subió a una foto a su Instagram reaccionando a la publicación de Tecnópolis, en donde salía un niño en cuero y decía: “Este es el aguante”. La periodista comentó: “Sumiso, pasivo, pobre, bruto. Así quieren a tus hijos”. Canosa terminó la publicación hablándole al público de L-Gante directamente y con un mensaje político intrínseco: “No te quieren, despertate”.

El musico subió la tensión y no se quedó callado. En sus redes, L-Gante publicó un video en donde le respondió a Viviana. “¿Qué onda Viviana Carnosa? Pasivo será tu ‘choma’. ¿Qué te la agarrás con un pibito menor de edad? Descarga tu odio asqueroso” expresó el artista.

Viviana Canosa hizo una publicación criticando a L-Gante y utilizó la foto de un pequeño fan.

La periodista busca un resarcimiento económico muy abultado

Luego de estos dichos, este miércoles en la madrugada, la periodista anunció en su cuenta de Twitter que demandará al musico por violencia de género, calumnias e injurias. “Ante las repudiables y violentas expresiones vertidas por L-Gante, hago saber que iniciaré con mi letrado, Juan Manuel Dragani, la denuncia correspondiente por violencia de género, como así por delitos de calumnias e injurias” escribió Viviana Canosa.

Dragani, el abogado de la periodista, confirmó que está avanzando en la presentación y que el dinero que podría recaudar si la Justicia le da la razón será donado a una actividad benéfica. “Dada la exposición y la popularidad de Viviana, yo lo estimo en no menos de $15 millones porque el agravio es grave” expresó el letrado, para sorpresa de todos.

Por otro lado, Alejandro Cipolla, el abogado de L-Gante, declaró: “Las expresiones de mi representado no corresponden a injurias. Me parece todo un circo para tener un poco más de rating. Esperaré las querellas para hacer una contrademanda”.