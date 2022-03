Qué es de la vida de Peter de Polvorines, el divertido personaje de Sin Codificar

José Luis Castro, más conocido como “Peter de Polvorines”, reapareció en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen y contó cómo es su presente. El recordado personaje de ‘Policías en Acción’ y ‘Peligro: Sin Codificar’ tiene 57 años, continúa con su perfil bajo y se sinceró sobre cómo está hoy su relación con las adicciones.

Peter Castro se volvió popular luego de su participación en Peligro: Sin codificar y mucha gente lo recuerda por una de las frases que siempre decía: “Espectacular ah ah ah”. Siempre de bajo perfil, su presente es cerca de la pintura de dibujos y murales. Vive en el barrio La Matilde de Garin con su señora Pamela. Además de tener tres hijos y también otros del corazón, es abuelo de varios nietos.

En dialogo con Juan Etchegoyen, Peter Castro reapareció luego de algunos años de muy bajo perfil y habló de su calvario con las adicciones. “Tomaba mucho yo. Gracias a Dios hace cinco años que no tomo más ni una gota de alcohol, dejé el pucho también, y demás hierbas” se sinceró Peter.

“Es feo estar con estas adicciones, pero hay que ponerle voluntad propia, quererse más a uno mismo y con la ayuda de Dios también y tus seres queridos que te alientan” dijo el creador de la frase popular “Espectacular ah ah ah”.

Luego, le habló directamente a quienes están pasando por una adicción. “Yo le diría a aquel que esté con una adicción, que se quiera un poco más y que sin los vicios es mejor la vida: sentís más el gusto, respirás aire mejor. A todos los que están en el vicio decirles que todo es posible” expresó.

Por otro lado, confesó el peor momento que vivió mientras era adicto. “Un día fui al espejo y no era yo, estaba amarillo y ahí dije: ‘¿Qué pasó con mi color? Si yo soy morocho, no amarillo’. Me llevaron en ambulancia y le dije a mi señora que me acompañara. Ahí llegamos y me enchufaron mangueras por los brazos, suero, me dijeron que me subió la bilirrubina, estuve cuatro días internado y ¿sabés que feo que es estar así?” explicó Peter.

Para cerrar, contó que está próximo a encarar un proyecto propio en Telered. “Se va a llamar ‘El Show de Peter: espectacular” dijo. Además, se sinceró que no vuelve a la tele porque “yo le soy fiel a Dieguito Korol, que fue el que me mandó al estrellato”.