La China Suárez desmintió a Lauty Gram: ‘’No tengo novio...’’

La China Suárez publicó una historia en Instagram donde desmintió su supuesta relación con Lauty Gram y tildó de mentiroso al artista urbano. La China afirmó que no está buscando una relación hasta que encuentre a un hombre que la merezca y la haga más feliz. El pasado fin de semana, Lauty Gram compartió una fotografía con la actriz, revelando un supuesto romance.

Lauty Gram había decidido compartir la imagen en sus redes sociales para acallar los rumores que circulaban desde hace meses sobre su vínculo con la actriz. En la foto, el trapero aparece recostado en una reposera sin camiseta junto a la ex estrella de Casi Ángeles. Además, acompañó la publicación con su canción ¿Qué onda bebé?, emojis de corazones y una etiqueta a la actriz. Sin embargo, ella no replicó la historia en su perfil, lo que levantó sospechas sobre la veracidad del supuesto romance.

Semanas antes, Lauty habló sobre la posibilidad de oficializar su relación con La China. “Todavía no se puede blanquear. Estamos ahí. No es el momento para blanquear. Los nenes no tienen nada que ver. Cuando llegue, lo blanquearemos”, comentó el artista de 22 años, refiriéndose a los hijos de la actriz. Además, mencionó que ya los había conocido y los describió como “personas muy bien criadas por una excelente madre”.

Lauty también elogió a la actriz y su desempeño en la película Linda: “Estuve viendo la película como por tercera vez. Ya me la sé de memoria. A ella la vi hermosa como siempre, perfecta, espléndida, inigualable”, afirmó. Al opinar sobre su trabajo en la película, expresó: “Sin dudas, es una gran actriz. La verdad, 10 de 10 su actuación. 10 de 10 la película”.

Añadió que prefiere mantener un perfil bajo y no siente la necesidad de compartir constantemente fotos o videos con su supuesta pareja, a pesar de que la relación ya era de conocimiento público.