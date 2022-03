La fuerte declaración de Yanina Latorre contra Marcelo Polino: “Me traicionó”

Yanina Latorre apuntó contra Marcelo Polino luego de salida de su programa de Radio Mitre, que ambos compartían. La panelista acusó al conductor de haberla traicionado y, además, confesó que para ella Polino está celoso de Ángel De Brito.

El programa Los Ángeles de la Mañana, conducido por Ángel De Brito, debutó este martes en AméricaTv, luego de decirle adiós a El Trece. El ciclo ahora es nocturno, comienza a las 20:00hs y como panelistas repiten Yanina Latorre y Andrea Taboada. Además, se sumaron Nazarena Vélez, Ana Rosenfeld y Estefania Berardi.

Yanina Latorre se despidió Polino Auténtico, luego de seis años

A principios de 2022, el conductor dejó su lugar en 'Flor de equipo'

En el debut, De Brito le consultó a Yanina el motivo por el cuál la panelista abandonó su programa de los sábados de Radio Mitre, ‘Polino auténtico’, que compartía junto a Marcelo Polino y Amalia Granata.

La panelista comenzó su explicación diciendo: “Él pidió que me saquen de la radio”. Luego, dio detalles: “Viste que en un momento Polino dijo sobre mí que había tenido unas extensas vacaciones que empezaron antes de tiempo. Primero Poli no mintamos. Hace seis años que tenemos el programa en la radio, igual que LAM porque lo empecé el mismo año. Siempre el 24 y el 31 va grabado. No son vacaciones porque mi programa que va todos los sábados está grabado. El sábado que voy en vivo estoy de vacaciones porque lo grabé otro día”.

Luego, Ángel le consultó acerca de si el periodista la había llamado y Yanina dijo: “Yo hablé con Polino a fin de diciembre, me contó lo de Chile, me preguntó si íbamos a Telefe, si íbamos a América. Lo hablé, le dije que no sabía. Por ahí cree que le mentí, no sabía”.

“Yo creo en el fondo hay unas rispideces o algo que yo quedo en el medio de Polino hacia LAM o Ángel. Hay ciertos celos de Polino de vos. El sábado ese que me iban a rajar él dijo que la gran incorporación del año de América era una estrella que era Florencia Peña y que antes estaban buscando, te lo voy a decir con palabras textuales: ‘un programita telonero -vendríamos siendo nosotros- para dejarle un pisito de rating” lanzó Latorre.

Asimismo, Yanina relató que se enteró que fue Marcelo Polino quien provocó su salida de la radio al quejarse por sus vacaciones. “Guido Valeri (director de Radio Mitre) me llama y me dice ‘Yani, qué pasa que te fuiste el 16 de diciembre a Miami’. Le digo: ‘mirá si querés prendé LAM, YouTube, lo que sea. El 27 de diciembre me fui’. ‘No pero acá me dice Polino que tú estás de vacaciones desde el 16 de diciembre’ -le respondió el ejecutivo del grupo Clarín-. Ya ahí entendí que Polino llamó a Valeri para decirle que me vaya” contó la esposa de Diego Latorre.

Para cerrar, en LAM mostraron una nota de Marcelo Polino, quien aseguró que no hay rencores con su ex compañera. Sin embargo, para cerrar, Ángel de Brito le preguntó a Yanina si sentía que Polino la había traicionado, ella respondió: “Para mí, me traicionó”.