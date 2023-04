Liquidaron en las redes a Yeyo De Gregorio por imitar a Marcos, el campeón de Gran Hermano

Stéfano de Gregorio, conocido como “Yeyo”, es uno de los conductores de “Biri Biri” el programa de streaming de República Z en el que se burló de Marcos Ginocchio, el campeón de Gran Hermano, y en las redes no se lo perdonaron.

El actor imitó la forma de hablar de Marcos en tono burlesco y los primeros en defenderlo fueron Lucila La Tora y Nacho, los exintegrantes de Gran Hermano y excompañeros del salteño, quienes habían ido de visita al programa. Luego, el enojo se volcó a las redes.

“Le preguntamos ‘y a vos, Marcos, ¿qué te gusta hacer de tu vida?’. Y él respondió ‘no, bueno, a mí me gusta mucho Salta...’. ¡Ay, por favor, Marcos!”, expresó el actor, imitando el tono sereno que caracteriza a Marcos.

“Un amor, Marcos. Ahora, por esto, te van a matar en las redes sociales. Ya sos el peor ser humano del mundo”, comentó La Tía Sebi al respecto y le advirtió que los seguidores de El Primo no se lo iban a permitir.

Yeyo aseguró que las críticas no le importaban y fue tajante: “A mí me chupa un huevo. A mí no me entra una bala”.

“Marcos resuelve las situaciones con paz, no se saca”, dijo Nacho para defender a su amigo, con quien compartió la gran final del reality.

Yeyo De Gregorio

Pero De Gregorio intentó justificarse y expresó: “Yo justo soy un X2 en la vida. Soy una chispita y cuando lo escuchaba hablar, como que lo miraba y decía ‘amigo, por favor, acelerá un poco, estoy desesperado por escucharte’”.

Yeyo De Gregorio fue atacado en las redes por su burla a Marcos Ginocchio

Los comentarios en Twitter no tardaron en llegar y apuntaron directamente contra el actor por cuestionar las formas que Marcos tiene de comunicarse. Fue entonces que Yeyo decidió responder a los ataques y aseguró que los usuarios estaban “llenos de odio” por criticarlo.

“Creo que están muy llenos de odio y tienen ganas de generar peleas donde no las hay. No soy más o menos humilde por decir que Marcos habla lento”.

“El pibe me cayó bárbaro y hasta arreglé para que venga a jugar al fútbol con nosotros. Es un amor. No inventen giladas, besi. Los quiero”, escribió Yeyo De Gregorio en Twitter, asegurando que no quiso ofender ni burlarse de Marcos Ginocchio.