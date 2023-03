La cruda revelación de Marcos de Gran Hermano sobre su pasado: “No podía digerir la comida”

En una emotiva entrevista en el programa “A la Barbarossa”, Georgina Barbarossa habló con Marcos, el ganador de Gran Hermano 2022, sobre su vida y su trayectoria.

En la nota, Marcos reveló que tuvo problemas alimenticios y de salud durante su adolescencia, lo que lo llevó a una depresión profunda. Pero al principio de la entrevista, lo comentó al pasar.

Luego de unos minutos, Georgina insistió al preguntarle a Marcos si estaría dispuesto a hablar públicamente sobre sus problemas de salud, especialmente si tenía anorexia o bulimia.

Marcos aclaró que sus problemas digestivos lo hacían perder el apetito y que no podía comer, pero que eran muchas cosas y no solo una. “No, eran muchos problemas digestivos, no la podía digerir a la comida, me hacía perder el apetito, no podía comer, fueron muchas cosas no solo una”, explicó.

La entrevista con Marcos fue una mirada emotiva y honesta a la vida del ganador de Gran Hermano 2022, y dejó en claro cómo su fe y su relación con Dios lo ayudaron a superar momentos difíciles en su vida.

Marcos de Gran Hermano explicó cómo Dios fue su salvación

Uno de los temas que abordaron fue la separación de los padres de Marcos y cómo le afectó emocionalmente.

“¿Lo que te perjudicó fue la separación?”, preguntó Georgina, a lo que Marcos respondió que sí, pero que también tuvo problemas de salud en ese momento.

Marcos estuvo como invitado en A la Barbarossa

“Me sentía muy mal, en un pozo que no podía salir”, dijo. Sin embargo, encontró consuelo en su fe y en su relación con Dios.

“Lo que me hizo salir fue lo que tuve con Dios. Le pedí a él que me ayude. Me guío al sendero para salir”, afirmó.

La fe de Marcos fue un tema recurrente en la entrevista, y Georgina le preguntó si su fe fue lo que lo ayudó a superar la depresión.

“Si, no hice terapia”, respondió Marcos. “¿Qué le pedías a Dios?”, preguntó Georgina, a lo que Marcos respondió que pedía ayuda para salir del pozo en el que se encontraba y para encontrar un camino hacia adelante.