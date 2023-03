Marcos le puso fin a los rumores y decidió hablar sobre su supuesta novia: “Cuando estaba adentro la extrañaba mucho”

Marcos Ginocchio es el flamante ganador de la casa de Gran Hermano y tras 5 meses encerrado dentro de la casa más famosa del país, debió someterse a una serie de preguntas por parte del panel del programa “El Debate de Gran Hermano”.

Lo cierto es que la novedad de la jornada no solo fue su victoria en este reality, sino que trascendió que en la tribuna se encontraba una joven salteña a la que muchos aseguraron que es la novia de este concursante.

El tuit de Marisa Brel sobre la novia de Marcos

La foto de Marisa Brel con Juli Illescas

Lo cierto es que la panelista Marisa Brel fue quien originó estos rumores con una primicia que dejó con la boca abierta a todos sus fans: “Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos, porque me sorprendió verla con la mamá de ‘El Primo’”, escribió la periodista, junto a una seflie que se sacó con Julieta Illescas. Luego prosiguió con su relato: “Me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Son hermosos los dos, estaban en familia”.

Marcos rompió el silencio y decidió hablar por primera vez de su misteriosa novia

Tras todo un día de discusión y de especulaciones, finalmente Marcos de Gran Hermano se hizo cargo, atajó el guante y disipó las dudas de todos. Fue el conductor de esta última emisión del debate, Robertito Funes Ugarte, quien disparó: “La Argentina quiere saber si Marcos tiene novia y si esa novia se llama Julieta”.

Tras una larguísima pausa, Marcos decidió hablar a todo el país sobre la misteriosa Julieta y sentenció: “Justamente fue que yo entré a la casa y no estábamos de novios. Adentro, hablé con mi hermana (Valentina, quien entró a la casa en la tanda de familiares) y le dije que la extrañaba, que quería verla cuando saliera. Mi hermana le contó y vino. Todavía no tuvimos tiempo ni nada”, admitió el joven que aseguró que no puede ponerle un título a la relación porque todavía “tenemos que hablar”.