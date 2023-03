Julieta Poggio apuntó contra la novia de Marcos de Gran Hermano por aparecer en la final del reality

Tras la final de Gran Hermano, Julieta Poggio fue como invitada al programa de Verónica Lozano donde habló de su paso por la casa más famosa del país. Además, la finalista no se guardó nada al opinar de la novia de Marcos Gonocchio, el ganador del reality, la que mantuvo oculta durante todo este tiempo.

En diferentes oportunidades le preguntaron los jugadores al “primo”, como le decían todos a Marcos en la casa, sobre la relación que había dejado afuera. Aunque él siempre aseguró que se trataba de una historia terminada, previo a ingresar al juego.

Julieta Poggio apuntó contra la novia de Marcos de Gran Hermano.

Sin embargo, la joven apareció este lunes en la tribuna y no pasó desapercibida. Es que en todo momento se mantuvo cerca de los padres y hermanos de Marcos, por lo que rápidamente salió a la luz quién era ella y que se trataba de la actual y no de la ex del ganador.

En Cortá por Lozano, Julieta quedó descolocada al enterarse que la novia de Marcos estuvo en la final y fue contundente al referirse a la joven, que también se llama Julieta.

“Qué raro, ¿no? Justo ganador y aparece. Justo en la final aparece”, soltó la bailarina y generó revuelo en el estudio.

Agustín se largó a llorar por Marcos como ganador y lo ridiculirizaron en las redes sociales

La edición de Gran Hermano 2022 llegó a su fin y el ganador fue anunciado por Santiago del Moro. La emoción se apoderó de la casa al conocerse que el ganador de la competencia era Marcos, el participante que logró robarse el corazón de muchos y forjar grandes amistades dentro de la casa.

Entre los más emocionados se encontraba Agustín Guardis, quien fue uno de los grandes amigos de Marcos dentro de la casa. Desde el primer día, ambos participantes comenzaron a formar una amistad que se hizo más fuerte con el correr de los días.

La emoción de Agustín al conocer que Marcos era el ganador de Gran Hermano fue desbordante. El participante no pudo contener las lágrimas y cayó al suelo en un mar de emociones. Ariel fue el primero en acercarse a contener a Agustín y felicitar a Marcos por su triunfo.

Marcos Ginocchio y Agustín Guardis, participantes de Gran Hermano

La amistad de Marcos y Agustín enternece en redes.