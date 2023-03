Se reveló el gran secreto de Marcos de Gran Hermano: tiene novia y se llama Julieta

Tras el gran triunfo de Marcos Ginocchio en la final de Gran Hermano sobre Nacho, la periodista Marisa Brel reveló la identidad de la supuesta novia del ganador.

Desde que ingresó a la casa, Marcos fue muy escueto al hablar de su vida privada y solo en algunos momentos mencionó que había dejado una historia de amor fuera de la casa, pero lo hablaba más desde un lado de exnovia.

Al estar soltero para todos los espectadores, los fans reclamaban que diera un paso adelante por Julieta, a quienes los veían como la pareja perfecta.

Marcos apagó la luz en la casa de Gran Hermano

Pero según lo revelado por Marisa Brel tras la final, el salteño tendría novia afuera de la casa y se llamaría Julieta también.

“Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Estaban en familia”, escribió Brel en Twitter.

El tuit de Marisa Brel sobre la novia de Marcos

La foto de Marisa Brel con Juli Illescas

Así fue el momento que Marcos se coronó como ganador de Gran Hermano

Gran Hermano llegó a su fin tras cinco meses y diez días de emisión. Marcos Ginocchio, el joven de 22 años proveniente de Salta, se coronó como ganador y su emoción fue evidente en pantalla.

Ginocchio se llevó a casa un premio millonario de 15 millones de pesos, además de otros beneficios como la actualización de Mercado Pago de 4 millones, una casa de Viviendas Roca y un año de cerveza gratis.

Derrotó a Nacho Castañares en la final, mientras que Julieta Poggio obtuvo el tercer lugar y fue la primera en abandonar la casa.

Marcos conquistó al público por su perfil bajo, gran corazón y amistad con Agustín, a quien adoptó como amigo cuando el resto de la casa lo marginó.

El joven estuvo en placa en la primera semana del juego debido a su timidez, pero esto lo convirtió en uno de los favoritos del público.

Además, durante su estancia en la casa, Marcos mostró su amor por los animales, especialmente por los perritos de la casa, Caramelo y Mora.

Desde el primer día adoptó a la perrita de pelaje negro, con quien demostró tener una conexión especial que perdurará en su vida fuera del reality.

La amistad con Agustín y su romance “shippeado” con Julieta Poggio, que no se concretó debido a la relación que la joven mantenía afuera de la casa, son otros de los aspectos que destacaron durante su paso por el programa.