La mamá de Marcos fue al estudio de Gran Hermano, por primera vez: qué dijo sobre su hijo

Este lunes se vivió la gran final de Gran Hermano, el reality que por cinco meses tuvo a los argentinos prendidos a la pantalla. El salteño Marcos Ginocchio se consagró ganador y un detalle no pasó desapercibido, su mamá estaba en el estudio, por primera vez.

Carola Moraiz no se mostró nunca en televisión y sólo se pronunciaba en sus redes sociales. Pero este lunes, se la pudo ver en la gala final junto a su ex marido, el papá de Marcos, sus hijos Valentina y José, y la ex de Marcos. Ah, y la prima que canta lírico.

La mamá de Marcos expresó su cariño por las redes

Apenas entró al estudio, Santiago Del Moro fue lo primero que dijo: “está la mamá de Marcos”. Rápidamente, el conductor de Gran Hermano agarró un micrófono y se fue a la tribuna en donde estaban todos los Ginocchio.

“¿Sabés que sos la suegra de la Argentina?”, le dijo Santiago. Tímida, Carola respondió que sí. “¿Feliz con tu hijo?”, le preguntó el conductor. “Sí”, contestó la mujer. La misma respuesta se obtuvo cuando Santiago le consultó si siempre fue así de bueno. Luego, del Moro le dijo que Marcos siempre habló muy bien de ella, de su trato, del amor que le brindaba.

Muy tímida, la mujer al principio no quería hablar, pero con respuestas cortas mostró cuán feliz estaba por estar cerca de su hijo, por el que tiene una gran devoción.

MARCOS Y EL ABRAZO MÁS ESPERADO CON SU MAMÁ

Un detalle llamó la atención. Cuando Marcos llegó al estudio, Santiago Del Moro le dijo que su mamá estaba en la tribuna y lo mandó corriendo a encontrarse con ella.

Pero lejos de abrazar a su mamá, el ganador de Gran Hermano se abrazó con todo el mundo, menos con ella. En las imágenes se puede ver cómo la mujer queda a un costado, afuera de la marea humana que rodeó a Marcos.

Una vez que terminó la gala, llegó el encuentro más esperado y Marcos y su mamá se abrazaron muy fuerte. Las imágenes se viralizaron en las redes porque el abrazo se dio afuera del aire.

CAROLA MORAIZ, DEVOTA DE SU HIJO MARCOS

En sus redes sociales, la mamá del ganador de Gran Hermano se muestra encantada y devota de su hijo. En su cuenta de Instagram se puede ver cómo la mujer tiene su cuarto decorado con imágenes de Marcos por todos lados.