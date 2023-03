El duro pasado de Marcos, el ganador de Gran Hermano: “Tenía 14 años y no veía salida”

Marcos Ginocchio fue el flamante ganador de Gran Hermano y se llevó nada más y nada menos que un premio de $19.441.132, además de una casa prefabricada y, por supuesto, la exposición ante miles de fanáticos.

Lo cierto es que tras una agitada instancia y encierro de más de 5 meses, este concursante arrancó su trajín mediático al asistir al último debate del reality más famoso del país.

Marcos Ginocchio es el ganador de GH 2022

Allí se sometió a las preguntas y repreguntas de todo el panel, sus compañeros y del conductor Robertito Funes, quien estuvo reemplazando a Santiago del Moro, que se tomó unas merecidas vacaciones.

Marcos Ginocchio estuvo presente en el último debate de Gran Hermano

Lo cierto es que en este programa pudimos conocer un poco más sobre su intimidad: “hubo una etapa de mi vida que no estaba bien, tenía 14, fue un poco antes de la separación de mis padres... no veía salida”, reveló el ganador.

Además, reveló a quién acudió para lograr salir adelante: “obvio que el deporte me ayudó, pero sin Dios no hubiese salido de ese pozo”.

Marcos aseguró que nunca sintió apoyo dentro de la casa

Marcos, el ganador de Gran Hermano 2022 se mostró muy feliz de poder estar ahí con todos sus compañeros y de conocer lo que aconteció durante estos meses que estuvo encerrado allí.

“Estoy súper contento, muy feliz de verlos a todos y de conocer el lugar”, comentó Marcos. “Ver el apoyo de la gente ayer, ni en un sueño me lo hubiese pensado de esa manera”, sentenció el participante.

Marcos apagó la luz en la casa de Gran Hermano

Finalmente fue consultado sobre el hecho de ser el ganador y de haber sido elegido como el mejor dentro de la casa, Marcos comentó: “Yo esa pregunta siempre me hacía en la casa. Yo dentro de la casa nunca sentí que era fuerte o que tenía apoyo. Sentía que estaba, pero a la vez, que no molestaba, pero que no tenía apoyo”.