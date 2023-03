Marcos reveló qué quiere hacer con la plata que ganó y dejó a todos conmovidos

Este martes fue el último debate de Gran Hermano con la presencia de Marcos, Julieta y Nacho, los últimos tres participantes en salir de la casa. El más esperado era el campeón de esta edición del reality que se animó a hablar de todo y ante la pregunta del panel confesó que con la plata que ganó le gustaría ayudar a los chicos de la calle.

Marcos Ginocchio se convirtió en el ganador de Gran Hermano con el 70% del apoyo del público. Fue, durante todo el certamen, el más querido de todos y lo que más se le destacó al salteño fue su coherencia moral y los valores que mantuvo durante todo el juego.

MARCOS, UN HOMBRE CREYENTE

Durante el último debate, conducido por Robertito Funes Ugarte, tanto el conductor como los especialistas se deshicieron en halagos para “el primo”.

Y uno de los aspectos que más destacaron fue el de su fe. Según Robertito no es común ver hoy en día, a un joven tan aferrado a la fe cristiana. Marisa Brel, la fan número uno de Marcos, le daba la razón en todo al conductor, que en este punto no podía esconder su emoción, ni sus lágrimas.

Marcos confesó qué quiere hacer con su plata

“En cada esquina una Iglesia, vez lo que es la devoción, cuando se hace la procesión del Milagro, vas a ver como bajan los pueblos de la montaña. Me parece que vos has representado muy bien a Salta de esa manera”, reconoció Robertito.

“Un chico joven que es creyente y debe haber muchos como vos pero los has visibilizado y has puesto en el ojo de Gran Hermano esa sensibilidad. Has traído esa paz, no sabes la paz que le has traído a la gente”, cerró el conductor visiblemente emocionado.

En esta línea, Robertito le preguntó si había sentido el llamado de la fe para convertirse en cura, pero Marcos confesó que no. Nunca sintió la vocación, pese a que su mamá sí lo quería.

AYUDAR A LOS DEMÁS, EL CAMINO DE MARCOS

Fiel a su estilo, Marcos no defraudó sobre lo que los demás están esperando que haga con la plata que ganó tras consagrarse el gran ganador del reality.

Cuando le preguntaron si era verdad que él iba a poner un comedor, el joven salteño se mostró en duda, pero sí aseguró que tenía ganas de hacer algo por los niños de la calle.